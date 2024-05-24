陽明總座曝Q3缺船又缺櫃　西地中海碼頭已忙碌塞港

▲陽明總經理杜書勤。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（24）日舉行股東會，會後陽明總經理杜書勤受訪時表示，Q3本來就是旺季，需求多加上紅海因素未解，船跟櫃子都很缺，另西地中海碼頭也出現塞港，目前已開始收旺季附加費（PSS）了。

杜書勤指出，Q3本來就是旺季，需求旺盛，加上紅海因素還沒解決，造成船跟櫃子都很缺，本來以為會供過於求，但沒想到全部用上，所以櫃子不夠用；西地中海碼頭也有點塞港、很忙碌擁擠，影響作業期更塞，很像疫情時的狀況，現在已經開始收旺季附加費（PSS）了。

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杜書勤認為，今年Q1表現比原先預期的好，下半年狀況應該也不錯，陽明主力歐美線都很強，現在幾乎沒有閒置運力，現在關鍵就是看紅海危機什麼時候結束；至於巴拿馬運河狀況已經緩解了，美東已經回去了、每天通過的船舶數增加。

另外，股東會中也通過每股配發現金股利2元，並順利改選第21屆董事，提名董事15人全數當選，自今日起至2027年5月23日任期3年。

陽明今日順利完成董監改選，第21屆董事當選名單包括交通部法人代表鄭貞茂、賀陳旦、戴佐敏、陳純純；行政院國發基金管理會法人代表施克和、張建一、許婉琪、陳方元；台灣港務公司法人代表陳劭良、台灣航業公司法人代表劉文慶。獨董唐達興、邱晃泉、黃智聰、蔡豐明、熊正一。