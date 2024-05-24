Google傳斥資數十億美元　與鴻海合作「在印度生產Pixel手機」

▲Google正計畫與鴻海富士康合作生產Pixel智慧型手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

市場消息指出，Google正計畫在印度南部泰米爾那都邦（Tamil Nadu）投入數十億美元，興建生產Pixel智慧型手機的基地，並且將與台灣代工合作夥伴鴻海富士康（2317）科技集團展開新的生產線合作。

根據路透社報導，不願透露姓名的知情人士指出，Alphabet旗下Google將在泰米爾那都邦、也就是富士康工廠現有的位置，生產最新型號的智慧型手機。

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報導指出，為了降低美中之間的地緣政治風險，富士康已經追隨蘋果公司將生產重心從中國轉移至印度，並在泰米爾那都邦首府清奈市附近的一家工廠組裝iPhone。全世界大型製造商正尋求供應鏈多元化，布局至中國以外的產地，而印度是列入考量的選擇之一。

該消息人士指出，此次在泰米爾那都邦的投資，與另外一件印度電子產品製造商Dixon和Google生產智慧型手機的合作，是「不同的事情」；此外，Google與富士康合作，是最近該邦政府官員與Google高層會面後做出的決定。

消息曝光後，截至目前為止，Google、鴻海富士康及泰米爾那都邦政府，都沒有做出回應。