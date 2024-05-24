嘉泥通過配發0.5元股息　拚轉型「旅宿服務」營收飆增8成

▲嘉泥股東會。（圖／公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

嘉泥（1103）今（24）日舉行股東會，董事長張剛綸表示，水泥業減碳刻不容緩，持續調整營運策略；旅宿事業去年營收占比已達整體25％，全年住房率維持在8成，平均房價攀升2成，未來樂觀看待穩健成長。

嘉泥去年總營收年增29.2%，轉型後營收結構更趨穩健多元，在持續努力下各事業體皆有成長，水泥事業體營收增加28%、旅宿服務事業體營收增加60%、裝卸倉儲事業體營收增加17%、房產事業體出租率增加近4%，整體稅後獲利達9603萬元，今年每股配發現金股利0.5元。

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張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，嘉泥持續調整營運策略，主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性，以應對複雜的國際環境。

張剛綸指出，水泥業減碳是刻不容緩、責無旁貸的事，水泥產業也積極配合國家淨零政策，不斷創新降低碳排放量，期待政府可以在公平正義的程序下，維護國家核心基礎產業，在自身減碳之餘，防止因為進口而發生的碳洩漏問題，加速台灣達到淨零目標。

嘉泥除了積極應對水泥業面臨的能源轉型，未來在岡山廠土地計劃增加太陽能板設置以實現綠色能源目標，與政府共同向減碳淨零目標前進；在永續發展方面，持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略中，今年1月嘉泥正式通過國際氣候變遷權威組織- SBTi的溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。

旅宿服務事業體方面，去年已佔嘉泥整體營收25％，總經理王立心指出，入境日本的國際旅客雖尚未恢復至2019年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點，在強勁的需求下，HOTEL COLLECTIVE營運團隊通過調整銷售策略，使全年住房率維持在8成左右，平均房價較2022年攀升20%，帶動去年營收成長79%。未來，HOTEL COLLECTIVE營收增長動能預期將來自國際旅客及機場航班運量的增加，展現出旅宿業務的穩健成長。