船舶機械工程學會訪合航企業　掌握電力推進系統研發進度

▲中華民國船舶機械工程學會訪問合航企業。（圖／學會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會35周年慶，上周五(24日)辦理「南部船廠參訪與研討」，由理事長蕭榮發帶隊，帶領業界近60人參訪南部造船廠，並至合航企業參訪其船舶複合動力驗證實驗室；蕭榮發指出，該實驗室目標為落實自主生產電力推進設備及系統整合，不僅能達成節能減碳之目標，還能協助我國船廠降低生產成本並創造利基，爭取國際訂單。

合航企業董事長陳國光指出，採用電力推進系統的船隻可以大幅提高能源使用效率進而降低排碳量，因此如何讓傳統燃油引擎船隻電氣化，變成各個國家極力研究開發的技術。

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以往台灣的造船業受限於國外供應商的技術壟斷，只能直接採購昂貴又缺乏售後服務的整套電力推進系統，對於如何提高造船產業的獲利率以及掌握船隻動力系統的設計規劃，完全無計可施。

▲船舶機械工程學會蕭榮發理事長(左)贈送合航企業陳國光董事長(右)船機學會35周年紀念手工皮帶一對。（圖／學會提供）

針對上述情況，總部位在丹麥的跨國性企業丹佛斯，基於堅實的船舶電力推進技術與市場地位，提出了與其他國外企業完全不同的在地化商業策略，其核心精神就是希望能將關鍵的船舶電力推進技術根植於台灣。

合航企業作為丹佛斯在地將近30年的變頻器合作夥伴，憑藉自身核心技術與多年實務經驗，因此成為丹佛斯的首選技術移轉對象。

任何先進系統開發，最關鍵的第一步便是建立模擬驗證技術與設施，如此才能確保規劃的功能與設計能確實達到當初設想的目標。這次舶機械工程學會到訪所公開的船舶複合動力驗證實驗室(Marine Hybrid Verification Laboratory) 就是合航企業與丹佛斯最新合作的成果。

▲在合航企業聽取簡報。（圖／學會提供）

該實驗室完整展示模擬船上所有各式系統與設備的能力，舉凡最重要的複合動力推進系統、可變轉速發電機、鋰電池充放電控制、綠色岸電供應、以及電氣化各式甲板設備，都可經由此套驗證設備進行模擬驗證。甚至最關鍵的整船能源管理系統(Power Management System)都可以在上船實際安裝之前，先在實驗室裡進行測試與調整，避免耗損珍貴的時間與資源，甚至也能有效降低工程人員的意外發生率。

這座實驗室的投資，最終的目的就是希望達到扶植台灣造船業自立整合關鍵電力推進技術的能力，提高未來台灣綠能船舶產品在國際上的競爭力，讓造船不只是跟傳統技術畫上等號，而是能與世界上最先進的電力推進技術接軌成就台灣產業革新的篇章。

學會此行也訪問了專門生產豪華遊艇的亞洲遊艇製造商嘉鴻遊艇、主要從事船舶艦艇之製造及修繕業務的中信造船(高鼎)集團、知名突擊艇製造商罡旻企業、屬於隆順漁業集團的億鮪魚屬於隆順漁業集團。