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00878穩坐台股ETF人氣王　00940股東增但規模未能重返前5大

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF競爭激烈，《ETtoday新聞雲》觀察台股ETF規模與人數變動發現，擁有「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）與月配型復華台灣科技優息（00929）除息前後雙雙增逾萬人人氣最旺，換股中的元大台灣價值高息（00940）雖然人氣小增近2千人至99.29萬人，但因規模維持1852億元的水準，成長速度放緩，尚未重返前5大。

▲▼台股ETF規模、人數變動。（資料來源：各公司、製表：ETtoday新聞雲）

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00878在5月17日除息，每股配息0.51元創歷史新高，不過由於除息前股價已同步刷新歷史紀錄，除息後雖然未能在一周內填息，但人氣不墜。00878至5月24日以每股23.16元作收，投資人認為除息後入手價更低，趁機進場撿便宜，單周受益人大增11790人，為前十大台股ETF中，人數增加最多的ETF。

另外，00878累積至24日為止，受益人已來到128萬1776人，較中鋼（2002）多出1萬3355人，持續成為股東人數最多的投資標的。

至於上周除息的00929則因每股配0.2元且順利填息，該周受益人、基金規模也持續暴衝，至5月24日為止，00929受益人來到72萬9294人，雖未能超過群益台灣精選高息（00919）的77萬7937人，但00929單周受益人大增逾1萬戶，規模也來到2112.86億元，成為台股ETF中第4大。

至於換股中、尚未回到發行價10元之上的00940，至5月24日為止受益人數重新回升至99萬2939人，單周增加1933人，惟規模仍在1852.22億元左右，沒有進一步衝高，若依照規模排名，00940無法名列台股ETF前5強。

00940募集聲量高、成立規模1752億元刷新台股ETF紀錄擁有「巨嬰」封號，但上市前淨值跌破發行價，掛牌以來也不曾回到10元發行價過，由於受益人近百萬，市場話題不斷，00940至5月24日以每股9.78元作收，下跌0.01元或跌0.1%，不過單周小漲0.08元或0.82%，最高報價有9.81元。

關鍵字： ETF008780094000929受益人

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