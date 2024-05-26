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遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈　民眾：收到點數早來不及了

遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈　民眾：收到點數早來不及了

▲銀行公會近期提案，研擬將遊戲點數等信用卡消費「延後24小時生效」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

由於信用卡盜刷氾濫，銀行公會近期提案，研擬將遊戲點數、錢包儲值和電子禮券等三大類信用卡消費「延後24小時生效」。消息一出，引起電子支付業者強烈反彈，信用卡達人也直言，消費者玩遊戲買點數還要延後生效，恐怕「早就輸了」；買電子禮券往往也是為了立刻使用，如果還要延遲，恐怕意願也會大打折扣。

據《TVBS》報導，由於近期消費者遭網頁廣告詐騙而被盜刷信用卡的情況氾濫，銀行公會提案，擬將遊戲點數、錢包儲值、電子禮券等三大類信用卡消費「延後24小時生效」，據說實施方案已報送金管會，預計2024年底前有機會執行。

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全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉表示，有不少民眾遭到釣魚網頁詐騙，遭騙走綁定的信用卡資料，進而被盜刷信用卡造成財務損失，事後指責銀行管理不善，「可是這東西我們真的是很冤枉。」

據了解，銀行公會提出兩大新措施，首先是將三大類的刷卡消費給予獨立的特定交易代碼，讓銀行能直接從代碼斷定屬於需要額外注意的三大項目；另外則是要求單筆刷卡消費超過一定金額（暫訂3千元以上），使用或移轉要等24小時才能用。

據傳，金管會事前曾邀集電子支付業者開會討論，業者立刻炸鍋，指稱應該從源頭管理，而不是讓真正要使用服務的民眾不方便。有支付業者強調，用戶會被詐騙，是因為詐騙團體偽冒金融機構或特許行業，在LINE或臉書創設社團或粉絲專頁來欺騙民眾。政府應該要從源頭規範社群媒體和電信業者，而不是讓金融業設立更多驗證機制，造成使用服務的民眾不便，而被騙的人卻還是照樣被騙。

信用卡達人寶可孟也表示，一些民眾玩遊戲時，比如人物死掉需要消費買點數復活，結果要等24小時才生效，「那這樣子誰要玩？」

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關鍵字： 周刊王詐騙遊戲點數

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