00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83% 50檔成份股一次看

元大台灣價值高息ETF（00940）首次換股今（27）日執行完畢，最新10大成分股中，長榮（2603）比重由轉換前近10%大幅降至6.83%，華碩、長榮航與玉山金等3檔新增股則是剛進榜就擠進前十強。

台股ETF競飆！「科技股漲幅」帶動最明顯 一表看31檔ETF飆天價

美股上周五（5月24日）四大指數全數收紅，AI概念股走揚，那斯達克與費半指數雙雙創下歷史新高，加上輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，激勵台股開高走高，終場收在21,803.77點，上漲238.43點。

台灣75%銀行用生成式AI！麥肯錫：將創造額外利潤 上看600億元

針對生成式AI（GenAI）趨勢，麥肯錫公司（McKinsey & Company）27日表示，台灣15家領先銀行有近8成業者已展開應用，如果台灣推出「AI基本法」等明確的規則，讓金融業者擴大應用，將有機會創造出新台幣360億元至600億元淨利。

小股東批聯發科「擠牙膏」 蔡力行笑回「擠也擠得很辛苦」

IC設計龍頭廠聯發科（2454）今日舉行股東會，並順利完成第十屆董事會改選，繼去年增選一位女性獨立董事林夏如後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文，之後董事會將由八位董事組成，其中含四位獨立董事，獨立董事比例達50%。

AI帶旺！4月景氣燈號轉黃紅燈終結連3綠 距過熱只差3分

AI旺，國發會今（27）日發布4月景氣燈號，在連亮3顆綠燈後，亮出代表轉向的黃紅燈，綜合判斷分數達35分，較3月增加4分，是2022年2月以來新高，也是2年2個月後再度亮出黃紅燈，此外，4月景氣分數距代表「過熱」的紅燈僅差3分，值得注意。

00940、00878追捧！投信買超台股21億 中信金為榜首

擁有「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）與外號「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）換股期間對投信買賣超帶來明顯影響。證交所公告，今（27）日投信買超台股21.03億元，買超前十大中有8檔皆為00940成份股，而中信金（2891）因同時是00940與00878成份股，獲投信買超逾4萬張，成最大買超冠軍。

光寶科力衝AI市場 總座：液冷解決方案明年有望貢獻營收

光寶科（2301）今日召開113年股東常會，會中通過所有相關議案。光寶 112年全球合併總營收為1483億元，受惠於高成長事業提升、供應鏈韌性的優化，以及近年來集中化生產與營運效率提升，全年營業毛利率達22%、營業利益率9.8%，分別年增2.8與1.1個百分點；營業淨利 145億元，稅後淨利達146億元，每股稅後盈餘為6.36，年增3%。全年度現金股利配發總額達每股新台幣4.5元，股利已於四月底發放完畢。

黃仁勳威力強！ 國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台威力多大？國發會新任主委劉鏡清指出，黃仁勳帶動AI旋風，也拉升台灣的訂單成長，未來5年內AI會帶動台灣經濟驚人成長，而國發會在將在未來3個月內把國家新的4年計畫整理出來，希望能盡量平衡國內產業的發展。

立委籲流產訂有薪「喪假」 勞長：評估政府提供薪資

女性勞工流產假薪資由政府負擔有望！立委林淑芬今（27）日在立法院衛環委員會質詢勞動部新科部長何佩珊，女性流產假扣半薪顯不公平，「打著反女性被歧視、卻又提出歧視政策」、「打臉我也打臉前部長許銘春」不合理。何佩珊指出，今日立法院提案流產給假給薪皆由雇主給可能不合理，必須要「公共化處理」，評估由政府提供薪資。

快訊／126萬股民嗨翻！ 00878隨台股創新高填息

受惠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台拉抬AI股衝高、台股刷21871.34點歷史新高，有「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）今（27）日盤中也帶量上衝，近11點最高來到23.57元，花7個交易日成功填息。