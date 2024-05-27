00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
元大台灣價值高息ETF（00940）首次換股今（27）日執行完畢，最新10大成分股中，長榮（2603）比重由轉換前近10%大幅降至6.83%，華碩、長榮航與玉山金等3檔新增股則是剛進榜就擠進前十強。
▲▼00940完整50檔成份股。（資料來源：元大投信、圖／ETtoday，下同）
00940共有50檔成份股，首度換股調整今執行完畢，元大投信前10大個股權重依序為，長榮（2603）6.83%、聯電（2303）6.53%、聯詠（3034）5.66%、中信金（2891）5.5%、聯發科（2454）4.15%、和碩（4938）4.07%、日月光投控（3711）3.98%、華碩（2357）3.92%、長榮航（2618）3.69%、玉山金（2884）3.66%。
至於00940成立時前10大成份股權重，依序為長榮（2603）9.32%、鈊象（3209）3.51%、聯電（2303）3.14%、中美晶（5483）3.14%、和碩（4938）2.99%、聯發科（2454）2.96%、漢唐（2404）2.9%、環球晶（6488）2.9%、日月光投控（3711）2.71%、聯詠（3034）2.65%。
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