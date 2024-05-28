英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)來台演講前夕，公司股價不給力，今年來已慘跌36%，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，全球半導體股大漲，英特爾卻獨自往下走，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的15%，只能排在第10名，這是非常不可思議的事！

老謝在臉書上表示，英特爾大船殞落，執行長是否還能自在，到處放話？看起來股東也會站出來說話！

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2023年最後一個交易日，英特爾股價收盤50.25美元，到5月24日收盤30.72美元，今年以來股價下跌38.87%，而台積電ADR在相同時間從104漲到160美元，漲幅53.85%，如果再對照輝達（Nvidia）大漲127%，在AI帶領的全球半導體產業奔騰中，英特爾單獨向後退，問題當然不單純。

謝金河指出，基辛格是天才推銷員，他樂於接受媒體訪問，不停地對外放話，在2021年剛上任不久即接受CBS主播Lesley Rene Stahl的60分鐘時事節目專訪，他揚言要在5年內打敗三星，並且超越台積電！他也經常放話，表示半導體供應鏈不能集中在台灣，全球先進半導體製造基地，要有一半在歐美。

老謝認為，基辛格在半導體產業的聲量，簡直就是超級巨星，理論上，英特爾在全球半導體產業定位無疑是美國全力扶持的大阿哥，拿到的國家補貼優於任何企業，這次晶片法案，英特爾就拿到最多補貼，但是英特爾經歴數季虧損才轉盈，最難堪的是全球半導體股大漲，費城半導體指

數也創下5255.64的歷史新高紀錄，英特爾卻獨自往下走！

過去30年來，英特爾有很長的時間都是全球半導體產業的老大。過去AMD被英特爾壓著打，2012年AMD最慘跌到1.81美元，2016年只有1.61美元，市值26億美元，超微市值最慘只有英特爾的1%，直到蘇姿丰來，才扭轉劣勢。

謝金河分析，今年AI改變了半導體產業生態，輝達以2.6兆美元躍升龍頭，台積電8299億美元居次，AVGO以6524億美元第三，ASML 3820億美元第四，然後才是三星，再往下是超微、高通、德州儀器，美光，這一路排下來，都沒有看到英特爾，一直到第十名的位置才看到，英特爾跌到30.72美元，市值剩下1307.75億美元。

謝金河說，過去英特爾市值曾經是台積電的數倍，超微碰上英特爾更是天地之別，現在英特爾市值剩下超微一半，英特爾市值只有台積電的15%，全球大型半導體企業市值，英特爾只能排在第10名，這是非常不可思議的事！大船殞落，基辛格是否還能自在，到處放話？看起來英特爾的股東也會站出來說話！