ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)來台演講前夕，公司股價不給力，今年來已慘跌36%，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，全球半導體股大漲，英特爾卻獨自往下走，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的15%，只能排在第10名，這是非常不可思議的事！

老謝在臉書上表示，英特爾大船殞落，執行長是否還能自在，到處放話？看起來股東也會站出來說話！

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年最後一個交易日，英特爾股價收盤50.25美元，到5月24日收盤30.72美元，今年以來股價下跌38.87%，而台積電ADR在相同時間從104漲到160美元，漲幅53.85%，如果再對照輝達（Nvidia）大漲127%，在AI帶領的全球半導體產業奔騰中，英特爾單獨向後退，問題當然不單純。

謝金河指出，基辛格是天才推銷員，他樂於接受媒體訪問，不停地對外放話，在2021年剛上任不久即接受CBS主播Lesley Rene Stahl的60分鐘時事節目專訪，他揚言要在5年內打敗三星，並且超越台積電！他也經常放話，表示半導體供應鏈不能集中在台灣，全球先進半導體製造基地，要有一半在歐美。

老謝認為，基辛格在半導體產業的聲量，簡直就是超級巨星，理論上，英特爾在全球半導體產業定位無疑是美國全力扶持的大阿哥，拿到的國家補貼優於任何企業，這次晶片法案，英特爾就拿到最多補貼，但是英特爾經歴數季虧損才轉盈，最難堪的是全球半導體股大漲，費城半導體指
數也創下5255.64的歷史新高紀錄，英特爾卻獨自往下走！

過去30年來，英特爾有很長的時間都是全球半導體產業的老大。過去AMD被英特爾壓著打，2012年AMD最慘跌到1.81美元，2016年只有1.61美元，市值26億美元，超微市值最慘只有英特爾的1%，直到蘇姿丰來，才扭轉劣勢。

謝金河分析，今年AI改變了半導體產業生態，輝達以2.6兆美元躍升龍頭，台積電8299億美元居次，AVGO以6524億美元第三，ASML 3820億美元第四，然後才是三星，再往下是超微、高通、德州儀器，美光，這一路排下來，都沒有看到英特爾，一直到第十名的位置才看到，英特爾跌到30.72美元，市值剩下1307.75億美元。

謝金河說，過去英特爾市值曾經是台積電的數倍，超微碰上英特爾更是天地之別，現在英特爾市值剩下超微一半，英特爾市值只有台積電的15%，全球大型半導體企業市值，英特爾只能排在第10名，這是非常不可思議的事！大船殞落，基辛格是否還能自在，到處放話？看起來英特爾的股東也會站出來說話！

關鍵字： Intel台積電謝金河基辛格

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP75正片／高抗跌vs高殖利率！00878、00692、00850、00888熱門ESG ETF特色一次懂

推薦閱讀

裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購　小股東提案「優先購買」

裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購　小股東提案「優先購買」

國內汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，執行長嚴陳莉蓮致詞時表示，納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。而在臨時動議階段，也有小股東提議「股東優先」購買方案，顯見熱門程度。

2024-05-28 10:11
全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況更嚴重

全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況更嚴重

長榮海運（2603）今日召開股東會，總經理吳光輝表示，本來以為今年海運市場會供過於求，但目前運力短缺情況嚴重，地緣政治影響遞延，目前來看Q3前都很樂觀、Q3本就是旺季，船舶乘載率都有9成以上，運價難下來，但這個旺季會到何時也難說，目前Q4還看不出來。

2024-05-28 10:35
ETF猛攻！00939盤中收復15元發行價　00940差一步

ETF猛攻！00939盤中收復15元發行價　00940差一步

台股ETF統一台灣高息動能（00939）在3月20日掛牌後破發，隨著台股創新高漸漸收復失土，今（28）日開盤10分鐘內一度衝至15元，重回發行價；4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）最高則來到9.95元，與10元發行價尚差一步之遙。

2024-05-28 09:34
黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，市場引起旋風，台股指數及AI相關概念股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）股價也不斷推高。對此，財信傳媒董事長謝金河28日形容，幾年前說台積電有千金股的實力「以為在開玩笑」，這種財富現場愈來愈可怕，「是一個不可思議的現象！」

2024-05-28 09:28
英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

英特爾暴跌！老謝：當年放話超車　如今市值僅台積電15%

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)來台演講前夕，公司股價不給力，今年來已慘跌36%，財信傳媒董事長謝金河（老謝）指出，全球半導體股大漲，英特爾卻獨自往下走，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的15%，只能排在第10名，這是非常不可思議的事！

2024-05-28 10:08
權值三王接力秀！聯發科連2日刷天價最衝　鴻海飆16年新高

權值三王接力秀！聯發科連2日刷天價最衝　鴻海飆16年新高

台股今（28）日早盤續衝高，站上21900點，權值三王台積電（2330）股價平盤上下游走，鴻海（2317）開盤閃見186元續創16年新高，聯發科（2454）衝高至1315元，再創新天價。

2024-05-28 11:02
萬海沒有缺櫃問題　歐美線帶動亞洲線估年底前有較強的成長

萬海沒有缺櫃問題　歐美線帶動亞洲線估年底前有較強的成長

萬海航運(2615)今(28)日召開股東會，通過發放現金股利1.5元，公司總經理謝福隆指出，目前市場上缺櫃嚴重，但公司2021年到今年第一季共交了26.11萬個新造貨櫃，自有櫃比例高達85%，沒有缺櫃問題，確實享有優勢，而歐美線對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線成長，估計年底前會有比較強勁成長。

2024-05-28 10:40
台積電翻紅漲1元至870　指數漲逾90點逼近21900再刷新高

台積電翻紅漲1元至870　指數漲逾90點逼近21900再刷新高

美股周一（27日）休市，台股今（28）日以上漲8.43點、21812.20點開出，漲勢擴大，指數上漲逾90點，逼近21900點大關，已再創新高，台積電（2330）開盤原跌2元後翻紅上漲1元至870元。

2024-05-28 09:03
弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

2022年9月27日長榮弟弟派瓦解至今已20個月，星宇航空(2646)近日上傳股東會電子書，10大股東名單中，K董的二哥張國明與姊夫鄭深池，依然名列第三與第四大股東，且持股都有增加，顯示都有參加今年年初的增資，說明弟弟派雖瓦解，當初結盟的情義仍在。

2024-05-28 07:00
長榮股東會煙硝味濃烈！　張國煒人馬開戰公司派

長榮股東會煙硝味濃烈！　張國煒人馬開戰公司派

長榮海運（2603）今日舉行股東會，多名小股東踴躍發言，其中不少股東都提到長榮張家的經營權之爭，被視為張國煒人馬的律師林文鵬也出面發言，但也有小股東持相反立場，兩種聲音輪番上陣發言，戰況激烈。

2024-05-28 11:35

讀者迴響

熱門新聞

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

台北天空塔海外股權要賣　以提交意向書形式銷售

《富爸爸》示警！　「說債券安全是謊言、存款最有風險」

連住6年也沒用！糊塗爸媽忘記小孩已成年　慘噴77萬房地合一稅

整頓分行！合庫6月出手裁3家　一銀評估收南科1據點

神盾家族旗下鈺寶預計第二季上市　挑戰三年登音箱龍頭

航海王關不怕！萬海奔漲停　陽明飆逾8%

美股連動「台韓雙雄」吸金

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366