貿協沙烏地阿拉伯吉達台灣形象月初登場　商機達587萬美元

▲外貿協會首度於沙烏地阿拉伯吉達辦理台灣形象月，出席踴躍。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

沙烏地阿拉伯政府持續開放並銳意革新，強力推動沙烏地願景2030(Saudi Vision 2030)-致力於成為阿拉伯與伊斯蘭世界心臟。有鑑於此，經濟部國際貿易署及外貿協會共同籌組「2024年中東海灣三國貿易訪問團」，赴沙烏地阿拉伯、巴林與阿曼等3國拓銷，於5月26日首度於區域內第一大經濟體之沙烏地阿拉伯經貿大城吉達辦理「台灣形象月」。

現場以台灣優勢產業形象影片、團員廠商介紹新品並與當地KOL採訪互動，同場體驗台灣美食；我國駐沙鄧盛平大使、當地最大商會之吉達商會Mohammad Al Safh會展合作交流處長、麥加商會Fahad Almanhory會展合作交流處長與當地巨型貿易綜合集團Al Sami Group 專案經理Abdullah Jaafar及Afaq Al-Khayall Est.汽配業者等亦派代表出席，紛紛表示對未來台沙共榮互利的期望。活動共吸引72位買主洽談，潛在商機達587萬美元。

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該團共計徵集21家台灣企業參與，團員如智慧醫療領航者之一的台中榮民總醫院、國際餐飲品牌平台暨華人餐飲業龍頭之一的六角國際、台灣精品獎(Taiwan Excellence Award)得主的國際精工、美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)的鴻辰通訊、中華民國建材金龍獎的松華實業和選擇美國投資高峰會(Select USA Investment Summit)網路安全提案競賽獲勝的來毅數位科技。

團員產業涵蓋醫療設備、耗材與服務、餐飲連鎖加盟、資通訊設備、消費性電子產品、建材五金手工具、機械、LED燈具、汽機車零配件等，充分展現台灣中小企業的多元性及高品質。

泛中東地區因以阿衝突相對緊張，但當地買主仍對不遠千里而來的台灣業者表達高度的興趣，例如Zamil Abdulsalam建設公司，表示對台灣建材有關產品的品質高度肯定，對團員歐利達公司的產品非常有興趣，當天即主動力邀參訪並達成訂單約7萬美元初步協議。

參團的臺灣業者，如六角國際表示洽談廠商踴躍且針對珍奶產品十分好奇，看好當地對市場潛力；風扇燈具業者青暘之錡玉色董事長就指出儘管長期經營中東市場，但仍需注意見面三分情，參加本次活動也為她帶來現場達29萬美元的訂單；鋁門窗業者鉦曜經營沙國市場多年，同樣以洽談及親訪雙軌並行，成功獲取10萬美元訂單。

任亞公司一結束美國NPE展便飛往沙國，其醫療耗材與競技類運動受到沙商關注，並表示新興市場的經營溝通需要更多耐心與同理文化差異；台中榮民總醫院拜訪當地最大私人醫院集團之一的DR. HAMED AL MUTABAGANI HOSPITALS ，由院長Khaled Almotabagani接待，聚焦骨科與永續經營及人才管理等領域，另有National Guard Hospital的生物醫學工程部門負責人Bayan Mufty前來洽談，針對智慧醫療與服務進行經驗意見交流並討論未來合作方向。

活動之前已獲得Riyadh daily媒體專文報導曝光；現場有當地知名KOL-Asma前來採訪互動外，另有當地Manatmah媒體進行專訪，對於台灣產品品質與品牌形象高度讚揚。活動甫結束，即獲得當地經濟類專業報刊Al Eqtisadiah 與吉達商會官方帳號發布推文報導。

鄧大使表示沙國市場潛力十足，吉達更是經濟重鎮，未來發展值得持續關注；吉達商會會展合作交流處長 Mohammad Al Safh表示沙國正值積極開發的上升時期，歡迎台商持續前往拓銷；麥加商會會展合作交流處長 Fahad Almanhory也到場致意並對我商不遠千里而來表達謝意。

貿協利雅德台灣貿易中心主任樓子瑭提及，沙國政府大力鼓勵各產業在當地製造生產，由政府領軍大興土木並以打國際盃為目的，具體而言，綠色建材、資通訊產品、汽機車配件乃至於新能源車及其他消費品製造業都是具有高度發展前景的行業。

中東海灣市場發展正進入主升段，本團除首站拜訪沙烏地阿拉伯吉達與利雅德外，將持續前往巴林麥納馬與阿曼馬斯開特，以協助我商卡位商機風口。外貿協會已規劃今年9月辦理亞西商機日與11月持續前往波灣國家和土耳其拓銷等活動，助力業者站穩腳步並把握沙國乃至於整個區域發展時機起漲點。