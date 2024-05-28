貿協將設中小企業AI貿易平台　7月開AI CEO訓練工作坊

▲黃志芳介紹貿協7月將開AI CEO訓練工作坊，為業界解除該如何運用AI的焦慮感。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

貿協結合最新的AI資訊科技、和買主互動的虛實數據，目標是在未來3年打造出一個可以滿足多元拓銷需求的一站式數據拓銷平台，今(28)日宣布將設立中小企業數據貿易平台，預計今年年底公測使用，另規劃7月開辦貿協AI CEO訓練工作坊，讓企業順利AI化。

貿協即將推出的AI新服務—中小企業數據貿易平台，預計在今年底上線。這是一個專門為中小企業設計的AI平台，用AI科技幫助企業更快更方便地取得貿易數據及外銷的資訊，為企業帶來實實在在的好處。

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此平台使用上，只要輸入公司的統一編號，就可以看到貿協透過AI技術主動推薦適合中小企業參加的展覽或活動，主動推薦給中小企業需要關注的產業新聞和市場分析，不需要再浪費時間到處搜尋和篩選資料。

此平台結合了大數據、人工智慧和機器學習模型，以及貿協獨有的數據，未來貿協並會使用貿協內部全球買主資料來訓練AI推薦模型，協助準確媒合中小企業與對它們產品有興趣的買主。

此外台灣經貿網也投入AI應用，助攻企業拓銷，除提供中小企業在做海外拓銷所需的客製化市場分析、拓銷服務建議等，未來將配合更台灣經貿網自2002年來累積的國際買主數據，為企業客製化匹配最合適的買主及市場。

AI全球買主模型：運用「AI全球買主模型」與「AI產品趨勢預測模型」動態產品推薦行銷投放，曝光導流並提高轉換商機。

AI智慧推薦：導入全球最大電商龍頭Amazon.com所採用同樣的Amazon Personalize個人化搜尋及推薦服務，買主進到我們網站以後，將買主線上行為數據，透過機器學習判斷搜尋意圖，提供買主個人化的搜尋結果，以及提供產品智慧推薦，提升媒合精準度。

智慧商機配對：使用大語言模型解析商機文字內容並萃取特徵要素，依機器學習模型與站內供應商與產品進行配對，使用供應商對配對商機回覆之評價內容再度優化模型。

智慧AI銷售員：用時下最熱門的AI內容生成技術，讓業務人員完全不需學會AI指令也能DIY快速生成英文新聞稿、社群貼文、商務開發信及英文宣傳影片，讓產品的推廣素材更加生動有力，行銷效果。

智慧直播：協助企業自行操作成功直播，並規劃直播企劃與直播主課程，讓企業可以輕鬆透過AI即時翻譯70幾種語言字幕之直播系統播出，解決線上銷售之語言痛點，將產品行銷全球擴大商機。

AI生成圖片對買主曝光：提供企業運用AI生成圖片課程，學會操作生成式AI工具，產出兼具創意與想像力、可用於網頁、型錄、廣告或社群行銷的圖片，降低時間與成本，並吸引買主與目標受眾點擊。

貿協AI CEO工作坊則將於7月開辦，此班次的將為企業提升AI競爭力，產業新生態崛起、地緣動態重塑全球市場，再加上AI引領的創新與變革，令懂得利用AI的企業能夠迅速適應變局，領航創新，更有許多注意事項，以確保有效、安全的應用。

貿協規劃辦理AI CEO工作坊，協助企業CEO們帶領企業就由理解、導入，進而推動企業AI化，穩立AI潮頭，求變創新。

工作坊預定7/20及7/27（兩個周六）舉行，每周一次全日課程，地點在國貿大樓7樓貿協天空廣場，上課一梯次30人，小班分組，每組6人，促進課間討論和交流。

課綱規劃如下：

內容涵蓋：以地緣導引市場動態剖析、AI 經營策略、AI人才培育、AI 技術應用及企業AI治理等5大面向。

其中AI技術應用部分，將涵蓋兩大主題：「企業如何構建AI基礎設施以實現機器學習的初步應用」及「生成式人工智能(Generative AI)在提升生產力方面的即時應用」。

此外，課程還將深入分析生成式AI與傳統機器學習人工智慧在驅動創新和促進業務轉型中的潛在應用，以協助領導者充分理解並利用這些技術推動企業發展。

課程將以顧問(mentor)帶領小組共學分享及企業如何推動AI化進階諮詢服務。透過引導學習與諮詢，學員除能夠自我診斷企業AI能力並可帶回實用的應用建議資訊，助力數位化轉型。

課程4大亮點：

顧問引導學習與諮詢：提供專業顧問諮詢，協助提供建議及優化方向。

企業數位能力診斷：對企業的數位化程度進行診斷，帶回實用的應用建議資訊。

貿協及知名企業實踐案例：通過真實案例分析，學習成功企業的AI應用經驗。

小組共學智慧分享：促進學員之間的互動和協作，共同探討分享議題。

AI CEO工作坊的價值在綜合提升領導能力與決策效率，並促進創新與技術適應，培養領先的AI技能：學習有效使用AI工具，確保數據質量與分析精確。

快速適應新技術：快速掌握並應用最新的AI技術，提升業務效率。

數據精確分析：強化使用AI進行數據分析的技能，提高業務決策質量。

增強決策力：透過AI的數據分析能力，提高決策的速度與精確性。

領導力提升：透過理解與應用AI技術，增強CEO的領導能力。

策略性自我顛覆：在現有商業模式中，通過AI創新尋求突破。

預見與管理變革：緊跟AI引發的行業變革，制定有效的應對策略。

打破現狀並創造新機會：利用AI技術改變業務流程，創造競爭優勢。