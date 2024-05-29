連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

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▲近一周台股ETF受益人變化。（資料來源／CMoney）



進一步觀察，上周61檔台股ETF中受益人增加的有27檔，其中包括00878、00929、00946、00932、006208一周增加三千人以上，而0056減少5332人最多，00939減少4434人居次，00888、00900、0050也都減少千人以上。整體來看，高股息ETF還是人氣所在，而今年新成立的台股ETF中僅00946上榜最佳人氣王。市場法人表示，雖然台股創新高，不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。

財富管理專家表示，訴求能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF還是深受投資人青睞，從今年新成立的5檔台股ETF包括00946、00943、00944、00940、00939清一色都是月月配高息型可得知，這五檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目，同為台股ETF新兵的00939與00946上周受益人數表現卻兩樣情，00946不但受益人增加，績效也是領先。

進一步了解00946績效佳的原因在於00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股更是第一檔將企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可的外資認同度納入考量的ETF，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，從現階段的市況來看，在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%，現階段正是進場布局好時機。不過目前台股上市融資水位處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。