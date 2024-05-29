ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

▲▼近一周台股ETF受益人變化。（資料來源／CMoney）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近一周台股ETF受益人變化。（資料來源／CMoney）

進一步觀察，上周61檔台股ETF中受益人增加的有27檔，其中包括00878、00929、00946、00932、006208一周增加三千人以上，而0056減少5332人最多，00939減少4434人居次，00888、00900、0050也都減少千人以上。整體來看，高股息ETF還是人氣所在，而今年新成立的台股ETF中僅00946上榜最佳人氣王。市場法人表示，雖然台股創新高，不過存股族喜愛的高息型ETF仍然持續受青睞。

財富管理專家表示，訴求能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF還是深受投資人青睞，從今年新成立的5檔台股ETF包括00946、00943、00944、00940、00939清一色都是月月配高息型可得知，這五檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目，同為台股ETF新兵的00939與00946上周受益人數表現卻兩樣情，00946不但受益人增加，績效也是領先。

進一步了解00946績效佳的原因在於00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股更是第一檔將企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可的外資認同度納入考量的ETF，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，從現階段的市況來看，在AI趨勢加持下，科技股今年料進入EPS加速成長期，根據過往在2014、2017、2020年電子股EPS年成長率由負翻正後，電子股後市表現亮眼，以最近一次2020年經驗來看，後續期間的累積漲幅更達93%，現階段正是進場布局好時機。不過目前台股上市融資水位處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。

關鍵字： ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

長榮航（2618）今日舉行股東會，這次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，一早就吸引上百名股東前來排隊領取，排隊人潮從B1一路排到1樓、再延伸到仁愛路及信義路口，相當熱絡。

2024-05-29 09:59
新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

金融股漲多回檔，惟新光金（2888）、三商壽（2867）今（29）日各擁題材，在類股中逆勢走強。三商壽漲逾3%至7.57元，新光金則漲近2%至9.17元。

2024-05-29 09:31
連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

2024-05-29 09:37
抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903）初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購的承銷價格為151元，公開申購張數1,193張，公開申購期間為5月30日至6月3日，並於6月5日公開抽籤，預計於6月中旬掛牌上櫃，若以28日收盤價195元計算，抽中一張有望現賺4.4萬元。

2024-05-29 00:05
佳世達股東會配息1.2元「殖利率近3%」！加速醫療、AI應用布局

佳世達股東會配息1.2元「殖利率近3%」！加速醫療、AI應用布局

佳世達（2352）29日舉行股東常會，通過2023年財報與盈餘分派案。2023年醫療事業營收年成長20%，合併營收為2,036億元；每股稅後淨利（EPS）1.51元，派發現金股利1.2元，若以5月28日收盤價40.25元計算，殖利率約2.98%。

2024-05-29 10:55
台中春水堂、築間、大買家大舉招兵買馬　薪資最高上看58K

台中春水堂、築間、大買家大舉招兵買馬　薪資最高上看58K

畢業生注意！正值6月畢業季及暑期打工熱潮，台中市勞工局舉辦6月系列徵才活動，邀集築間餐飲、大買家及春水堂等70家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才活動，提供逾3000個優質職缺，築間最高薪資5萬8000元；大買家行銷企劃也上看5萬元，求職民眾可把握機會。

2024-05-29 10:50
長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，有小股東認為去年每股賺4.01元、只配息1.8元太少，對此，董事長林寶水解釋，航空事業機隊、設備方面購置成本要投入金額較大，配發1.8元已經很高、將近百億元現金，盡了最大的意願，將來努力經營，發出讓股東更滿意的現金股利。

2024-05-29 10:20
台積電翻紅漲2元至867　指數翻紅漲近50點站上21900

台積電翻紅漲2元至867　指數翻紅漲近50點站上21900

美股周二（28日）漲多跌少，台股今（29）日以下跌12點、21846.41點開出，隨即指數翻紅，指數上漲近50點，站上21900，台積電（2330）翻紅上漲2元至867元。

2024-05-29 09:03
誠美材董座何昭陽自稱董事提名合法　遭法院打臉

誠美材董座何昭陽自稱董事提名合法　遭法院打臉

國內偏光板大廠誠美材（4960）即將在6月7日召開股東會，全面改選董事，日前董事長何昭陽曾對外表示，自己已另提一份董事候選人名單，並送證交所，準備在股東會進行表決，但該份名單已被法院打臉。

2024-05-29 08:30
中歐班列快速增長　台驊4月鐵路營收月增40%、年增20%

中歐班列快速增長　台驊4月鐵路營收月增40%、年增20%

因為紅海危機，貨櫃船運市場歐洲線缺艙缺櫃，中國大陸的中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，台驊控股(2636)鐵路事業群第一季繳出3.18億，年增6.82%營運佳績，4月鐵路營收月增約40%，年增約24%，以貨量計，4月貨量月增36%，年增約20%。

2024-05-29 07:00

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

快訊／大樂透頭獎1注獨得！　彩券行爆「高人剛指點改風水竟開運」

「大排長榮」再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

海運市場下半年有2大重點　長榮總座：Q3不悲觀、Q4很難說

被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂

泰山改選「詹家第三代僅剩1人」　董座劉偉龍樂看今年獲利

雲豹能源「底價98.23元」啟動新股競拍

航海王前景佳！土洋法人一致按讚　長榮目標價上看300元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366