月薪上看13萬！「這工作」不講求學歷、證照　內行揭高薪內幕

▲越南榴槤採收的工作，月薪上看13萬，不過需要許多經驗。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

所謂行行出狀元！在越南，有一份充滿地方特色的工作，你只要有一把小刀、敏銳的眼睛、健康的身體與獨到的判斷力，就可以每月賺進5000至6000萬越南盾（約新台幣6.3至7.6萬元）的收入。若你是真正的箇中高手，許多老闆甚至願意把薪資開到每月1億越南盾（約新台幣12.6萬元）之高！

印象中，榴槤應該是泰國的名產，但事實上由於氣候關係，越南境內全年皆可種植、收穫榴槤，在沒有泰國榴槤出產的季節，便是越南榴槤一家獨大，也因此讓越南的榴槤出口額這幾年後來居上。根據越媒《越南快訊》（VnExpress）報導，榴槤是目前越南蔬果產業的第一大出口產品，2023年帶來了23億美元（約新台幣742億元）的高額出口貿易額。因此越南境內的平福省、西寧省、平順省、同奈省等省分，都有著大片專門種植榴槤的果園。

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▲專業採榴槤工人需要爬上榴槤樹，還要能判斷各種品種的榴槤成熟度。（示意圖／達志／美聯社）

由於榴槤種植的興盛，因此越南境內的榴槤採集工總是供不應求，只要願意爬上榴槤樹，能夠正確判斷榴槤的成熟度，採摘工人就能每月賺進5000萬至1億越南盾不等的優渥薪酬！

不過，這份薪水也不是那麼好拿。家住前江省蔡萊的Truong Khanh Thanh先生透露，榴槤採集工需要有良好的健康，優秀的視力以及豐富的經驗。由於這份工作長期要在樹上一待就是幾個小時，而榴槤樹往往高達20多公尺，光是攀爬都可能花上許久，還要一手抓握樹枝，一口拿刀摘採榴槤，還要提防跌落發生意外，事實上是非常令人疲累的工作。

此外，帶著13人團隊的25歲老手Nguyen Trong Tan也透露，榴槤採集工真正的技術要求，在於有沒有辦法準確判斷榴槤的成熟與否，如果誤採太多未成熟的榴槤，等同於造成雇主的損失，因此也會被雇主罰款。Nguyen Trong Tan可以在短短數分鐘內採摘20多顆貓山王榴槤，深受榴槤農場業主的歡迎，但他指出，如果採摘未成熟榴槤的比例超過總數的2%就會受罰。另一名工人就表示，他剛入行時，就因此被罰了700萬越南盾（約新台幣8800元）。

報導中指出，榴槤有幾十個品種，每一種都有其獨特外觀，且不同的施肥方式，再加上日曬、雨淋等因素，都會影響到榴槤採摘的最佳時間點，相當仰賴工人的經驗來判斷。

Nguyen Trong Tan透露，要辨別榴槤是否熟成的最重要關鍵，在於敲打榴槤外殼時發出的聲響。可使用刀柄敲擊榴槤，成熟榴槤發出的聲音聽起來沉悶而空洞，而未成熟榴槤則會發出堅實的聲音。

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