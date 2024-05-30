黃仁勳一來AI股又噴　100美元就能當輝達股東

▲國泰證券推出美股免低消優惠，100美元就能輕鬆交易。



圖文／鏡週刊

辣個男人來了！台股又掀起一陣AI旋風，相關概念股漲的漲、噴的噴。不過，說到原汁原味由黃仁勳掌舵的公司：輝達（NVIDIA），那才真的是顆大鑽石，2023年初股價還不到150美元，如今已經漲破1,000美元，真的是有夠嗆辣。AI是中長期趨勢，想挖寶絕對該前進美股。

美股投資燒滾滾！據統計，2023年國內投資人透過券商複委託前進海外交易金額創新高、達4.48兆元，其中美國市場占75%；值得一提的是，AI趨勢崛起，帶動美國科技股獲利攀升，資產配置加入美股元素，成了投資人必做功課。

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「海外投資管道選擇多，尤其海外券商不收手續費特色，吸引國內投資人競相前往開戶，但要注意，其中仍有一定投資風險。」國泰證券指出，包括個股資料蒐集，且退稅處理難度高；總費用昂貴，像是跨國匯款、臨櫃設定網路約定帳戶、及跨國文件處理等行政成本，海外券商甚至不受國內監管，交易安全也是問題。

為協助投資人透過正規監理管道布局海外商品，國泰證券即日起推出美股交易「手續費率大調降、人工及電子交易皆免低消手續費」，且美股金額單從1,000美元再降至100美元，長期來看，投資人前進美股將更便捷、具保障。

國泰證券連續8年穩居複委託市場龍頭，2023全年複委託業務交易金額達8,894億元，占全台複委託業務20%；隨著小資族前進美股需求與日俱增，國泰證自2019年起陸續推出美股定期投資、美股ETF交易手續費均一價，及美股金額單等服務，至今美股定期定額市占率近40%，深受投資人喜愛。

此次推出「美股免低消大優惠」，新制上路後，下單手續費大調降，且不論電子或人工交易皆無低消門檻，省下投資成本，長期而言有助提升海外投資效益。另外，第一季推出的「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額調降，投資人僅需100美元即可買進屬意標的，滿足小額投資人對海外市場的需求。

國泰證券將普惠金融由台股推展至複委託，透過多元完整的數位投資平台，不論是美股ETF或大型藍籌股，投資人都能以便利安全的方式，將資產連結到世界，無痛做好海外資產配置。



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