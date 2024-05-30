約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

▲緯創董事長林憲銘（左）、緯創總經理林建勳接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台與科技界大老會面、聚餐逛夜市，緯創（3231）經營團隊是否也有相關聚會，緯創董事長林憲銘30日笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，但如果回台南的話，我可以帶他逛。」

黃仁勳29日攜手台積電（2330）創辦人張忠謀、廣達（2382）董事長林百里等台廠大老聚餐逛夜市，成為矚目的焦點；緯創30日舉行股東常會，會後林憲銘也被問到是否也將與黃仁勳聚餐？

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對此，台南出身的林憲銘笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，如果黃仁勳回台南，可以帶他逛，但他也很少回台南」；如果黃仁勳邀請緯創團隊餐敘「我們當然會參加！」也許未來這幾天，大家都將有機會看到黃仁勳與他、或者是與緯創總經理林建勳會面。

林憲銘接著說，事實上也不只有黃仁勳來台，像是超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Geisger）等，都有拜會台廠的行程活動，可見台灣主要的相關企業，在他們的心目中都有一定的份量。

「我想我們也不必過度去強調啦，因為實質的合作還是最重要，私人交情也本來都已經不錯了。」林憲銘強調，緯創以前常常與晶片大廠接觸，未來也會有更多的接觸，把握機會探討彼此的經營策略及合作，才能擁有最有利的決策。