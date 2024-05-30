台灣大攜手LINE助攻中小餐飲業　推AI語音預約服務盼減少缺工窘境

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大、LINE 30日舉辦記者會，共同宣布將整合台灣大哥大「行動市話」、LINE「AI語音預約服務」與inline「線上訂位系統」，將針對中小型企業、店家獨家推出一站式的「AI語音預約服務」，在大缺工時代下，透過這樣的解決方案讓中小企業順利轉型，預計可降低店家50%人力需求。

▼台灣大與LINE合作，推動「AI語音預約服務」減少人力需求，促進中小企業數位轉型。（圖／記者蘇晟彥攝）



據104人力銀行統計，截至今年4月全台職缺達110.6萬個，創歷史新高，其中「餐飲住宿服務業」缺工最為嚴重。LINE與台灣大合作，獨家串接「AI語音預約服務」、inline「線上訂位系統」與「OP開店包」，第一波肉得慌、貳樓等餐飲品牌將導入服務，大幅提升店家營運效率，提供消費者享受便捷訂位體驗。「AI語音預約服務」鎖定中小企業客戶，凡申辦台灣大「行動市話」，不僅可以將市話轉接到手機上，電話不漏接，更可獨家搭配LINE「AI語音預約服務」，由AI語音自動接聽消費者來自市話或LINE官方帳號的來電。這次「AI語音預約服務」運用碩網資訊的語音合成及語意辨識技術串起服務，輕鬆應答消費者的預約、訂位資料查詢或修改等需求，並串接inline「線上訂位系統」，主動發送預約完成訊息到品牌自營或inline的LINE官方帳號上，1分鐘完成預約，也方便消費者後續線上管理預約。

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對此，LINE台灣執行長陳立人表示，這次合作結合LINE、台灣大、碩網及inline各家的專長，將強項結合再一起，在過去後疫情時代看到餐飲、旅宿出現狀況，因此希望能夠透過數位資源替他們做轉型，在面對大缺工的環境下，店家可以有更多彈性，不錯過任何潛在的商機。而台灣大總經理林之晨則表示，在這幾年發現到中小企業面對的問題，因此公司就有成立一個團隊專注在服務這些客戶，在這次與LINE攜手，透過這樣AI的解決方案，希望能夠過這樣的服務幫助到中小企業，讓事業能做得更好。

▼「AI語音預約服務」服務流程。（圖／台灣大哥大提供）



但針對已經使用其他定位系統的業者，這次也必須「一條龍」使用台灣大、inline、LINE相關系統，inline創辦人暨共同執行長于家瓏則說，我們看到全球餐飲人力短缺，不得已必須要營業時間縮短，把座位減少，讓獲利減少，因此這個服務成立致力於將管理自動化、自動確認等等，用聊天機器人來做查詢，讓餐廳變成24小時的客戶服務，

即日起新申辦台灣大「行動市話」服務，並搭配「AI語音預約服務」行動市話與LINE Call雙進線版本，即可享前半年早鳥價每月598元(原價998元)，單純申辦行動市話版本，則享前半年月租費498元(原價898元)；既有台灣大「行動市話」服務店家，加購「AI語音預約服務」雙進線版本，前半年每月僅需299元(原價每月799元)，申辦行動市話版本，前半年月租費只要199元(原價每月599元)。歡慶服務上線，再送限量LINE多重好禮，包括首月贈送價值千元的6,000則LINE官方帳號訊息、贈送具有高識別度的LINE專屬ID、 專屬官方帳號行銷課程，以及可觸及1,800萬活躍用戶的LINE TODAY曝光機會。