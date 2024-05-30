AI拉貨強！陳泰銘：拚國巨強化零組件整合　轉型成德儀、英飛凌

▲對於AI市況，國巨董事長陳泰銘表示，AI主流客戶拉貨力道強勁。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）30日舉行股東常會。對於AI市況，國巨董事長陳泰銘表示，AI主流客戶拉貨力道強勁，國巨也將持續提供完整AI、零組件解決方案，在半導體布局上，目標成為德州儀器（TI）、英飛凌（Infineon）、安森美（ONSemi）等供應商。

國巨股東會通過配發現金股利20元、股票股利2元，如果以5月30日國巨收盤價657元計算，現金殖利率3.04%，會中也順利改選9席董事。

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觀察AI市況及應用拉貨情形，陳泰銘受訪時透露，檯面上股價漲3倍、4倍的主流AI業者「都是我們的客戶」，這些客戶拉貨非常強勁，就國巨而言，國巨不只要提供被動元件，更要提供標準型產品、利基型產品等整體AI解決方案。

「未來AI應用無所不在，影響著人們的所有生活。」陳泰銘形容AI是革命，不是短期的拉貨效應，而是在長期之下擴展到各行各業，就目前來說，國巨AI應用領域滲透度高，同時也正持續切入其他零組件方案，期盼成為完整零組件的供應商，提供更多的產品給全球客戶。

陳泰銘說，台灣廠商在IC設計周邊零組件上的特色是「分工精細」，優勢是可以集中資源發展單一技術產品，但對客戶來說，麻煩的是如果要購足完整解決方案，就有很多不同的零組件項目、規格要挑選。

他期許，國巨集團可以轉型成如德州儀器、英飛凌、安森美等零組件完整解決方案供應商，不論客戶需要切入什麼題材，AI、電動車、5G/6G、工業用或醫療用等應用領域，國巨都能提供對應的方案。