台達電股東會通過每股配6.43元股利　執行長鄭平接任董事長

約黃仁勳逛夜市？ 緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台與科技界大老會面、聚餐逛夜市，緯創（3231）經營團隊是否也有相關聚會，緯創董事長林憲銘30日笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，但如果回台南的話，我可以帶他逛。」

股東憂地緣政治影響聯電中國營運 總座王石：彈性產能影響不大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，針對股東關心地緣政治是否影響聯電在中國業務，總經理王石解釋，聯電目前在中、台、日以及美國都有產能，產能可以彈性調配，因此影響不大，至於美對中提高關稅影響，王石則表示，持續觀察研擬中，目前以產品組合調整因應。

「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

代工大廠緯創（3231）30日舉行股東常會，由董事長林憲銘親自主持，並釋出最新展望。談到AI趨勢，林憲銘表示，未來幾年AI將成為必需品，目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場，「客戶超前，我們就超前」；就緯創現階段來說，雖然伺服器占營收過半仍需要時間，但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現將有機會看到過半。

AMD向三星下單 陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

台積電（2330）前十大客戶超微（AMD）爆出轉向南韓三星下單，半導體分析師陸行之指出，初看到消息「覺得韓媒扯蛋」，但後來發現AMD董事長蘇姿丰（蘇媽）暗示採用三星3奈米產品，陸行之直言「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」，不過陸行之認為AMD的策略需要承擔三星良率、耗能的風險。

航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高 市場期待除息題材

台股今（30）日拉回，但航運股表現相對抗跌，陽明（2609）、萬海（2615）相繼在明（31）日跟下周一（6月3日）解除處置，惟此2家不僅處置期間股價創下波段高點，緊接迎來萬海率先在6月中除息， 市場看好貨櫃三雄除息前表現。

直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮 得來速領貨

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會紀念品是人氣爆棚的的「咖波永續隨行杯」，聯電今年也和去年一樣，在廠區外安排「汽機車股東紀念品領取得來速」，今日一大早還不到八點，在聯電廠區外，就已經出現排隊潮，不過想從得來速領取，必須要持股超過千股，零股股東就必須要簽到開會才能領取。

材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元 全年上看13元

材料 - KY（4763）今 （30） 日召開股東會，除通過去（2023）年財報外，意外的是公司提出股利修正案也通過，對 2023 年下半年股利增加配發股票股利 1 元，即下半年股利每股配發 6.5 元股息及 1.5 元股票股利，也就是股利由原本7元提高至8元。

新光金嫁中信金？ 金管會彭金隆：密切關注

新光金（2888）與台新金（2887）整併研議尚未宣告落幕，外傳中信金（2891）有意出手併新光金，對此金管會主委彭金隆今（30）日在立法院財委會上指出，目前市場上的合併案消息都是傳言，會密切關注，但對市場傳聞的案子無法評論。

裕融股東會通過每股配6.1元現金 嚴陳莉蓮：中長期持續推動綠能事業

裕融（9941）30日舉行股東會，通過去年財報及盈餘分配案，每股將配發6.1元現金股息，董事長嚴陳莉蓮主持會議時表示，由於市場升息壓力，去年起經營團隊採取穩固資產品質與強化經營韌性的策略；今年因應更嚴格的行業監管力道，積極深化穩健經營與公平待客原則。在中長期發展方面，持續推動綠能事業。

華航謝世謙：搶攻客運復甦商機 下半年貨運市場樂觀

華航（2610）今（30）召開股東會，會中通過每股配息0.69元，董事長謝世謙表示，去年客貨運再創佳績，整體客運復甦、貨運穩定發展，今年整體客運班次較去年同期增加25％，同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，今年整個市場還是看好，會持續朝永續經營發展。