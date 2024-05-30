ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

親中國小三斷立委路　趙天麟「大翻身」獲選獨立董事

▲趙天麟因婚外情退選後，出席國防及外交委員會會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙天麟因婚外情退選後，現任榮剛獨立董事。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前民進黨立委趙天麟去年10月爆出內與中國籍女子親暱合照，愛家形象受損，他也宣布退出今年的立委選舉，12年的立委生涯因桃色風波告終。事隔數月，榮剛（5009）表示，趙天麟獲選為公司的獨立董事。

榮剛於29日舉行股東會，除了決議發現金股利2.5元之外，也宣布公司補選一席獨立董事，最終由趙天麟獲選獨董。事後，該消息也發布在公開資訊觀測站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，網友在PTT紛紛留言，「先蹲後跳啦」、「現在布局應該可以飆漲的吧」、「真爽！都好有能力喔」、「八又翻」、「賺錢就是這麼簡單」、「送分題」、「還有沒有其他門神概念股」、「用人唯才讚讚讚」。

此外，媒體人樊啓明在臉書表示，榮剛列名「軍工股」，「主要業務受惠波音及空巴產量提升，加上特殊鋼材獲得多家軍工業者認證，已開始穩定供貨；鐵穹防禦系統飛彈彈體的特殊鋼，亦是由其提供」。

榮剛（5009）列名"軍工股" 軍工產業的軍功股，其訂單主要是各國的國防單位，或其他大型國防軍火公司。 榮剛主要業務受惠波音及空巴產量提升，加上特殊鋼材獲得多家軍工業者認證，已開始穩定供貨；鐵穹防禦系統飛彈彈體的特殊鋼，亦是由其提供。 榮剛是台鋼集團旗下的子公司，而榮剛大選後還入主網路新聞「菱傳媒」... #允文允武

樊啓明（老兵） 發佈於 2024年5月30日 星期四

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字： 政治趙天麟榮剛獨立董事桃色風波

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

輝達創辦人黃仁勳今（30）晚於台北市松山區宴請AI供應鏈重要合作夥伴，不過餐敘進行到一半，親切的他再度走出來和媒體記者打招呼。他強調，今日共同出席的人「都是我的朋友們。」黃仁勳說，台灣科技業CEO們都在全球名列前茅，這些大佬一直是他近30年的合作夥伴，「我們正在進入一個稱為人工智慧（AI）的技術，擴展新時代。」

2024-05-30 20:26
黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，科技圈爭相研究與會人員名單後驚呼「根根AI供應鏈頭兒到齊！」黃仁勳接受堵訪時強調「I always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），讓大家見識他熱情的一面。

2024-05-30 19:39
黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，黃仁勳接受堵訪時強調「I Always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），並強調各國都應該發展AI，粉絲與大批媒體爭相到場相迎。

2024-05-30 19:04
約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台與科技界大老會面、聚餐逛夜市，緯創（3231）經營團隊是否也有相關聚會，緯創董事長林憲銘30日笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，但如果回台南的話，我可以帶他逛。」

2024-05-30 12:00
股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，針對股東關心地緣政治是否影響聯電在中國業務，總經理王石解釋，聯電目前在中、台、日以及美國都有產能，產能可以彈性調配，因此影響不大，至於美對中提高關稅影響，王石則表示，持續觀察研擬中，目前以產品組合調整因應。

2024-05-30 09:56
「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

代工大廠緯創（3231）30日舉行股東常會，由董事長林憲銘親自主持，並釋出最新展望。談到AI趨勢，林憲銘表示，未來幾年AI將成為必需品，目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場，「客戶超前，我們就超前」；就緯創現階段來說，雖然伺服器占營收過半仍需要時間，但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現將有機會看到過半。

2024-05-30 10:57
AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

台積電（2330）前十大客戶超微（AMD）爆出轉向南韓三星下單，半導體分析師陸行之指出，初看到消息「覺得韓媒扯蛋」，但後來發現AMD董事長蘇姿丰（蘇媽）暗示採用三星3奈米產品，陸行之直言「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」，不過陸行之認為AMD的策略需要承擔三星良率、耗能的風險。

2024-05-30 09:51
航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

台股今（30）日拉回，但航運股表現相對抗跌，陽明（2609）、萬海（2615）相繼在明（31）日跟下周一（6月3日）解除處置，惟此2家不僅處置期間股價創下波段高點，緊接迎來萬海率先在6月中除息， 市場看好貨櫃三雄除息前表現。

2024-05-30 11:46
直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會紀念品是人氣爆棚的的「咖波永續隨行杯」，聯電今年也和去年一樣，在廠區外安排「汽機車股東紀念品領取得來速」，今日一大早還不到八點，在聯電廠區外，就已經出現排隊潮，不過想從得來速領取，必須要持股超過千股，零股股東就必須要簽到開會才能領取。

2024-05-30 08:35
材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY（4763）今 （30） 日召開股東會，除通過去（2023）年財報外，意外的是公司提出股利修正案也通過，對 2023 年下半年股利增加配發股票股利 1 元，即下半年股利每股配發 6.5 元股息及 1.5 元股票股利，也就是股利由原本7元提高至8元。

2024-05-30 11:54

讀者迴響

熱門新聞

月薪官方認證！開飛機31萬最賺　3慘業低於30K

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

直擊／聯電股東搶翻天！　紀念品見「車龍」排隊潮

黃仁勳帶張忠謀、林百里續攤寧夏夜市

抱了1年「賣掉就起飛」　反指標女神喊虧炸

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

抽中現賺破萬元！　大武山5／31申購

黃仁勳宴請供應鏈夥伴　14科技大老名單曝

快訊／00919換股動了！　長榮航等12檔新進榜明牌曝光

黃仁勳美食地圖+1！中午現身知名川菜館　大讚「雞湯超好喝」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366