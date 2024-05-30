親中國小三斷立委路　趙天麟「大翻身」獲選獨立董事

▲趙天麟因婚外情退選後，現任榮剛獨立董事。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前民進黨立委趙天麟去年10月爆出內與中國籍女子親暱合照，愛家形象受損，他也宣布退出今年的立委選舉，12年的立委生涯因桃色風波告終。事隔數月，榮剛（5009）表示，趙天麟獲選為公司的獨立董事。

榮剛於29日舉行股東會，除了決議發現金股利2.5元之外，也宣布公司補選一席獨立董事，最終由趙天麟獲選獨董。事後，該消息也發布在公開資訊觀測站。

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消息曝光後，網友在PTT紛紛留言，「先蹲後跳啦」、「現在布局應該可以飆漲的吧」、「真爽！都好有能力喔」、「八又翻」、「賺錢就是這麼簡單」、「送分題」、「還有沒有其他門神概念股」、「用人唯才讚讚讚」。

此外，媒體人樊啓明在臉書表示，榮剛列名「軍工股」，「主要業務受惠波音及空巴產量提升，加上特殊鋼材獲得多家軍工業者認證，已開始穩定供貨；鐵穹防禦系統飛彈彈體的特殊鋼，亦是由其提供」。