中華車新車搶市　嚴陳莉蓮宣布：MG將推全新電動車款

▲中華車今日舉行股東會。（圖／中華車提供）

記者高兆麟／綜合報導

中華車（2204）今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮也表示，MG 品牌將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。

嚴陳莉蓮表示，去年中華汽車在全體同仁的努力下，不論是銷售量或是營收、獲利，都繳出亮眼成績，每股盈餘 10.36 元，創下歷年最佳記錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴陳莉蓮指出，為穩固本公司在商用車的市場地位，公司持續研發新車型，繼去年推出全新菱利電動車 E300 後，今年第四季將推出大改款菱利商用車；此外，MG 品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。在本公司多品牌策略佈局下，相信更能滿足各類型消費者的需求，今年有機會再創銷售佳績。

嚴陳莉蓮也說，在企業永續方面，中華汽車也獲得許多獎項肯定，除了被納入『台灣永續指數』成分股，更連續十年獲評『公司治理評鑑排名前百分之五』，以及『天下永續公民獎大型企業組前十名』的榮譽。

針對股東提問，好奇中華車對於進口中國車，對本地市場影響的看法，中華車總經理陳昭文表示，對於中國車整車進口，台灣是不被法律允許，但推動國產化當地生產，特別是新能源車輛的國產化生產，對於台灣淨零碳排的政策目標有很大助益。中華汽車擁有完整的零件國產化及自主開發能力，目前中華汽車採取雙管齊下政策，一方面做自主品牌，在產品佈局下會更完整，並強力推行國產化，讓多品牌進入台灣市場，進一步帶動產業提升。

另外，對於油電車和純電車，可以如何達到淨利碳排的目標提問，陳昭文則說，中華車在未來會盡力強化新能源佈局，產能目前已經佈建完整。在新能源佈局下，會提供客戶更完整的選擇，也會盡力達到目標。