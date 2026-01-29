10年首見！英國KPMG合夥人2025年平均賺3805萬　超車EY、PwC

▲圖為KPMG安侯建業會計師事務所在台招牌。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

四大跨國會計師事務所合夥人「薪情」競賽出現新變化。最新外電指出，KPMG英國合夥人去年平均薪酬，10多年來首度超越PwC與EY，顯示這家老牌會計師事務所在歷經風波後，已成功拉升在英國市場的獲利能力。

英國《金融時報》報導，KPMG周三公布財報，截至2025年9月止的12個月內，英國合夥人平均分得88萬英鎊（約新台幣3805萬元），年增11%。

相較之下，PwC最近一個財政年度合夥人平均薪酬為86.5萬英鎊（約新台幣3741萬元），EY則為78.7萬英鎊（約新台幣3405萬元），不過KPMG仍略遜於德勤（Deloitte），後者合夥人平均薪酬高達105萬英鎊（約新台幣4540萬元）。

這也是自2014年以來，KPMG英國合夥人平均薪酬首度領先另外兩家四大會計師事務所，被視為公司營運明顯回溫的重要指標。

除了合夥人分紅提升，KPMG也同步加碼員工獎金。公司表示，英國與瑞士超過1.8萬名員工共享的獎金池年增18%，不過仍略低於前一年度英國員工20%的增幅。

市場普遍認為，KPMG近年轉虧為盈，與英國資深合夥人Jon Holt的強勢改革有關。Holt成功協助公司重建形象，修補過去因多起審計失誤所引發的信任危機，其中最具爭議的案例，便是外包商Carillion倒閉案，當年曾引發政界、監管機構與社會輿論強烈抨擊。

Holt出身審計體系，上任後採取嚴格成本控管策略，包括多年凍結升遷、裁員縮編，同時將可分潤的權益合夥人人數削減至20年來最低水準，成功拉抬獲利表現。他也被外界視為2026年角逐KPMG全球執行長的熱門人選。

財報顯示，KPMG在2024年完成英國與瑞士業務合併後，首度公布合併後成績單，年度稅前盈餘達5.76億英鎊，年增14%，營收為36億英鎊。

合併後的營收規模（去年為29.9億英鎊）已逐步縮小與規模次小競爭對手EY之間的差距，EY於2025年營收為37.8億英鎊。不過，兩家公司仍明顯落後PwC的63億英鎊，以及德勤的56.8億英鎊。