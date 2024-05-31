侵權案開庭！大立光控遭恐嚇騷擾　強調不公開審理合乎法規

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

鏡頭大廠大立光（3008）被德商MVTec控訴盜用「HALCON」軟體，台中地檢署依照著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層。今（31）日台中地院開準備程序庭，大立光下午也發布聲明，強調公司向來循正當途徑解決爭議，但過程中公司不斷受到恐嚇騷擾，已採取法律行動。

另大立光強調，此事件因涉及公司及德國原廠高度機密營業秘密，公司聲請就機密資料限制不公開，合於刑事訴訟法及營業秘密法規定。

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大立光表示，自2023年3月間公司獲悉此軟體爭議以來，即積極與MVTec公司協商，期間更有司法單位安排的正式調解，公司也積極參與，但MVTec公司卻逕自終止協商。地檢署5月22日新聞稿也證實是MVTec無意續行調解。

大立光控訴指出，於此同時，卻不僅屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅攻訐公司代表人，顯有恐嚇取財之目的。事實上，公司向來秉持誠意解決爭議，雙方去年於同意資訊保密前提下，公司也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人Olaf Munkelt參酌，詎料原廠仍捨正道而不行，利用媒體攻擊公司甚至地檢署，如今更公然向法院施壓，意圖干擾司法公正審理。



大立光強調，公司向來循正當途徑解決爭議，然過程中本公司不斷受到恐嚇騷擾，如2023年3月公司代表人收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道.還治其人之身」等惡意威脅；翌日就收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供公司內部資訊；另檢調於2023年8月至公司調查後不久，更有自稱為本事件「證人」之不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染，公司已採取法律行動，捍衛公司及股東權益。



大立光指出，偵查期間，地檢署安排兩公司於法院進行調解，卻在頗有進展之際，德國原廠片面表示「拒絕續行調解」，方致調解被迫終止。有媒體報導本公司拒不和解，並非實情。甚至，公司代表人等又馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇：「林恩平還在躲？要躲到何時？」。而後更第三度寄發郵件恐嚇本公司人員人身安全，可見有心人士欲聯合圍堵、逼迫公司就範之意圖顯露無遺。加諸近日又陸續出現蓄意詆毀公司之不實報導，其行文筆法與敘事風格與去年（2023年）8月刊登之不實報導極為相似，彼此恐有關聯。針對所涉及不法恐嚇、洩密、不實爆料或其幕後指使者，經公司初步掌握必當向檢調單位提出告發。



大立光認為，此事件因涉及公司及德國原廠高度機密之營業秘密，公司聲請就機密資料限制不公開，合於刑事訴訟法及營業秘密法規定，地檢署5月22日新聞稿已提出說明。公司重申對地檢署就本公司代表人為不起訴處分之高度尊重。另就公司及員工遭起訴部分，大立光將秉持向來正派經營理念，全力協助司法機關還原真相，捍衛公司及員工權益，更維護股東權益。