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歷經換股案「還推自然人董事」　網銀國際推ESG獲肯定

▲當代法律雜誌主辦「ESG及淨零碳排實踐及展望」研討會，會中討論各面向企業社會責任。（圖／業者提供）

▲當代法律雜誌主辦「ESG及淨零碳排實踐及展望」研討會，會中討論各面向企業社會責任。（圖／業者提供）

財經中心／台北報導

遊戲產業正積極推動ESG，除了環境保護（E）之外，社會責任（S）和公司治理（G）也是必須探討的議題。以股東行動主義及企業責任為例，有律師觀察到，網銀國際在經歷智冠換股案後，還願意放手推全自然人董事，令他感到敬佩。

當代法律雜誌與台灣法律人雜誌共同主辦的「ESG及淨零碳排實踐及展望」研討會，會中邀請立法委員鍾佳濱、中華經濟研究院代理院長王健全等多位專家學者，暢談ESG企業發展、社會責任和碳交易等相關議題。

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其中，與談人鼎力法律事務所律師田振慶分享股東行動主義及企業社會責任做法，以網銀國際為例，網銀不論是在此次智冠改選中提出的「全自然人董事名單」、或是自發推動的「責任遊戲」研究，都為企業社會責任做成良好示範。

針對ESG議題，田振慶表示，ESG要有動力，外部壓力與內部反省都要兼具；外部壓力就是股東行動主義，而內部反省則來自企業自發性的社會責任作為。

另在舉例企業社會責任作為時，他也提到很多企業的社會責任是「煙火式」，缺乏延續性，也再次提到網銀國際願意推動責任遊戲不僅是良好範例，是相當不容易的挑戰。

對此，網銀國際表示，能被引為正向範例深感榮幸，永續治理及透過合理機制來加強遊戲社會責任，都是公司長期關注的議題，希望藉此拋磚引玉，帶動整體遊戲產業一起健全發展。

網銀國際表示，許多人誤解遊戲產業與ESG沾不上邊，但在全球ESG浪潮下，遊戲產業能著墨的點不在少數，例如先投入研究的「責任遊戲」，在國外已有先例，但國內則是才剛開始。

從ESG角度出發推動，網銀國際也期待以最完整面向的分析，找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家背景資料，形塑出遊戲玩家的生活習慣及消費行為模式，以利未來設計遊戲做出區隔，以及對高風險玩家建立可能的防火牆機制。

除了推動責任遊戲，網銀國際為健全泛娛樂產業，也投入影城經營、投資影視製作，並透過電競協會的星光計畫，打造學以致用的產學合作生態，藉由基金會建置拾本書堂及推動各項公益項目，皆充分展現發展ESG的決心。

展望未來，網銀國際表示，將在發展泛娛樂事業版圖的同時，持續透過與產官學界緊密合作，整合台灣泛娛樂產業的上下游，並著眼國際市場，以策略性暨長期性的觀瞻推動企業社會責任，期許成為泛娛樂產業的永續領導者。

關鍵字： 遊戲ESG網銀國際泛娛樂產業淨零碳排

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