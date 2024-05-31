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中航今年換約船日租提高兩成以上　舊船價高考慮出售兩艘

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

▲中航的「中華和平」輪19年船齡，目前二手船行情估超過1500萬美元。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)今(31)日舉辦股東常會，通過配發現金股利1元。中航今年上半年有4艘船換約，5、6月各交1艘新船，租價較去年高出兩成以上，第四季還有4艘換約，該季是旺季，有望簽到好價格。中航評估目前二手船價格高，考慮出售兩艘船齡18、19年的舊船，如果兩艘都賣出，可望增添近2千萬美元賣船利益。

今年海岬型船前5月平均日租金約2.3萬美元、高於去年的1.7萬美元，公司長租的船隻，租價較去年高出兩成，中航預計6月中交船的21萬噸大海岬，是訂造的4艘姊妹船中第四艘，都已簽下2至5年長約。

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中航指出，目前大海岬造價已經高達7500萬美元，且最快2027年交船，二手船船價去年一整年約漲3成，目前船齡20年海岬型船還有1500萬美元行情，公司的「中華和平」與「中華富進」分別有19與18年船齡，公司將規劃售出，賣船資金可用來加訂節能船，但不一定都在今年賣出。

中國總體經濟雖仍疲弱，但是國家重視戰略物資，大宗物資進口量持續成長，今年前4月鐵礦砂進口量增加7%、煤礦增加13%，鋁礬土增加8%，明年中國在西非幾內亞投資鐵礦砂廠開始生產，單程水路就需要42天，貨物以鐵路運到港口後還要用駁船運到外港的大船上，估計對散裝船需求會再拉高。

中航今年有研究公司在清一色的海岬型船之外，是否也開始加造巴拿馬型船，但考慮目前市場上還是海岬型船運力增幅最低，因此原則上後續新造船還是會造海岬型。待6月中新船交船後，中航共有14艘海岬型船。

中航在股票投資方面績效良好，從去年7月5日到本月8日為止，持有中菲行(5609)股票3794張股票，每股均價80.43元，交易總金額3.05億元，累計持有7,704張、持股比率5.39％，中航董事長彭士孝已經列入中菲行今年董事改選名單內。中菲行今日股票收盤價98.7元。

另中航長期投資中櫃(2613)，持有中櫃約2.93萬餘張，持股比例高達19.69%，在中櫃擁有兩席董事，由中航旗下貿新投資代表人徐光達與貿聯開發董事長朱天翎擔任董事。中櫃今年以來股價上漲74.30%，漲幅高達74.30%，今日收盤價40.35元。

關鍵字： 中航換約船日租提高兩成以上舊船價高出售兩艘

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