今年機票仍較疫前高出65%　到旅展搶便宜、西雅圖2.07萬元起

▲今年到西雅圖旅行可以省下最多機票錢。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

易遊網蒐集民航局，觀光署等數據顯示，今年首季空運平均票價11,258元，僅較去年下跌10.2%，較疫前的2019年高出約65%，想要省錢，昨(31)日開展的台北國際觀光博覽會與線上旅展是撿便宜最佳機會，其中洛杉磯暑假高達4.7萬元的機票，改由西雅圖進出，3萬左右就能買到票，華航旅展限時優惠20,777元起；國泰航空全球63個航點機票85折起。

今年暑假西雅圖多了達美、華航與星宇三家航空公司提供直飛服務，華航7月14日開航，5月中的促銷價是22,092起，現在旅展限時優惠再優惠，只要20,777元起(未稅)，搭乘首航班機還可獲得獨家專屬好禮，包含「旅行斜背袋」、「旅行頸枕」、「首航銘版飛機模型」及「動物旅人行李綁帶」。

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線上優惠促銷台灣出發全航線最優惠82折起，未稅價台北－馬尼拉3,690元起、台北－河內 4,930元起、台北－新加坡5,166元起、台北－熊本7,140元起、台北－福岡7,708元起，萬元有找滿足旅客暢遊亞洲各大城的渴望。

華航澳洲全面促銷，布里斯本兩萬有找；直飛歐洲黃金6大航點，羅馬最優惠只要27,405元起 (未稅)。

▲國泰航空質感選品店旅展期間購買選品即享現場優惠價，刷聯名卡再享9折優惠。（圖／國泰航空）

國泰航空除特別祭出全球63個精選航點限時機票折扣，香港、日本、歐洲、紐澳等全球精選航點最優85折起，旅展現場販售多項質感旅遊選物，累計消費滿額即可帶走幸運好禮，完成指定任務還能兌換Haagen-Dazs哈根達斯迷你杯、精美荷葉扇等精緻獎品。

即日起至6月3日，至台北國際觀光博覽會的國泰航空B831攤位預訂全球精選航點機票，經濟艙最優85折起，商務艙89折起。現場還有全新旅行選品亮相，國泰x Samsonite聯名行李箱、經典系列保齡球袋等，享旅展優惠價之外皆可與機票累計消費金額，不限品項達滿額門檻就抽幸運好禮，大獎20吋Samsonite行李箱及萬元機票折抵金。

民眾現場註冊成為國泰航空的國泰新會員，或出示台新國泰航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡均可兌換Haagen-Dazs「草莓」或「淇淋巧酥」100ml迷你杯乙杯。現場追蹤「國泰航空」或「國泰 亞洲萬里通」FB官方粉絲專頁，更可領取消暑小物「國泰航空荷葉扇」。

▲華信航空推出3999元起旅展優惠。左四起華信航空總經理張程皓、華航台灣地區處處長李宜洲。（圖／華信提供）

華信航空「國內全航線自由行2天1夜只要3999元起」，配合暑假親子遊旺季來臨，華信假期更推出「預購暑假澎湖出遊、兒童最高享免費」活動。即日起至6月底前凡報名參加華信假期澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東的旅客，超值優惠2天1夜自由行3,999元起，兩人成行再享500元。另報名參加華信假期台東旅遊，平日一到四住房可享有每房再折1,000元的優惠。

在華航集團展區主舞台，華信航空每日安排有獎徵答活動，歡迎民眾前來挑戰領取華信航空ATR飛機模型、特製旅行防盜包、經典空服員公仔及飛機造型氣球等多項限量好禮。此外，華信航空特別提供榮獲食創獎的青澤-台東熱氣球牛奶餅，參觀民眾可在旅展現場品嚐，搭配華航諾富特飯店特調咖啡，華信航空將優質的空中服務延伸到旅展現場。

▲土耳其10日44,900元起，搭配玉山銀行分期零利率3300元起。（圖／易飛網提供）

易飛旅遊成立25週年，優惠、活動、好禮大放送，以會員日為首發，每月1日至3日官網會員限定折扣，下單輸入相關折扣碼即可享最高2,000元優惠，國內外旅遊、國際機票、廉航機票、國際訂房皆可使用；其次，月月抽機票連抽五個月，旅人將有機會獲得佐賀雙人來回機票；最後，週週抽旅行四件套，內容囊括夾鏈袋、行李束帶、行李飄帶、原子筆等好禮，凡活動期間至「易飛網ezfly」臉書粉絲專頁指定貼文完成圖片三步驟，按讚、留言、分享即可參加抽獎活動。



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