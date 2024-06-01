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馬斯克遭控內線交易！出售特斯拉股票「海賺974億」

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日又再度捲入法律風暴，一位名為佩里（Michael Perry）的特斯拉股東周四（5月30日）向德拉瓦州衡平法院提起訴訟，指控馬斯克在2022年底出售價值超過 75 億美元（約新台幣2434億元）的特斯拉股票，涉嫌內線交易。

綜合外媒報導，此次訴訟的核心在於，佩里認為馬斯克在公布未達到預期的生產和交付數據之前，先行出售持股。訴訟文件中指出，「馬斯克濫用在特斯拉的職位，違反對特斯拉的信託義務。」因此他要求法院下令馬斯克返還因該交易而獲得的不法利得。

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佩里在訴訟中主張，特斯拉於2023年1月2日公佈第四季數據後股價暴跌，而馬斯克則靠內線交易取得不法利得約30億美元（約新台幣974億）。他認為，如果馬斯克等到這些重大不利消息發布後才出售持股，那他售股所得將不到他 2022年11月和12月實際出售所得的 55%。

除此之外，佩里也指控特斯拉董事允許馬斯克出售股票，違反了信託義務。然而，馬斯克和特斯拉至今未對此事回應。

事實上，這已並非馬斯克首次遭指控涉內線交易，他曾在2021年10月底於推特詢問粉絲，要不要賣掉1成的公司股份，當時有58%粉絲支持出售股份，而馬斯克也真的在同年11月8日賣掉價值數十億的股份，他的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）也出售了價值1.08億美元的股份，導致特斯拉的股價跌了約有33%。此舉引發美國證券管理委員會（SEC）懷疑涉嫌內線交易，向特斯拉發出傳票，要求提供一些財務資訊。

關鍵字： 特斯拉馬斯克內線交易訴訟股東

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