黃仁勳虛擬AI：輝達模型可以幫台灣預測颱風

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館發表主題演講，展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化，影片由黃仁勳虛擬AI（人工智慧）用中文講述旁白、咬字清晰，他本人大讚「這真是一個奇蹟」。

展示影片中的黃仁勳用中文說，數位孿生是一種反映真實世界的模型，輝達現在可以打造地球的數位孿生模型，預測地球未來變化，避免天災發生，更了解氣候變遷對人類影響。

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▲輝達執行長黃仁勳Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝，下同）

黃仁勳說，NVIDIA Earth-2是一個生成式AI模型，以更高解析度生成，速度比傳統物理方法快1000倍。在台灣的中央氣象局，已經用這些模型預測颱風登陸地點，接下來可以模擬建築物周圍氣流，預測像是「下沖」現象，了解是否可能損壞街道或影響行人。

他說，這個模型融合人工智慧、物理模擬和觀測數據，可以預測極端氣候的影響，輝達已經把AI訓練好了，不需要消耗太多電力。

展示影片播完後，黃仁勳詢問現場觀眾，「我的國語講得標準嗎?」隨後揭曉他只為影片寫了旁白台詞，是他的數位孿生模型用中文配音，黃仁勳大讚「這真是一個奇蹟」。

▲美超微梁見後、施崇棠、劉揚偉、楊麒令等科技大咖到場。（圖／記者高兆麟攝）



在席捲全球價值數兆美元產業的人工智慧革命中，黃仁勳上週來台掀起旋風，造訪多家知名餐廳及夜市，並宴請供應商高層，鞏固合作關係。今晚他在台大發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，為4日開展的台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕。

由於進場人數眾多，中央社記者目測超過3000人，演講延後10分鐘才開場，開場後仍有觀眾持續入座。