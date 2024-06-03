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黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

▲黃仁勳演講背板中，出現超過40家台股公司。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳演講背板中，出現超過40家台股公司。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合報導

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳2日到台大發表keynote演說，點名知名台廠自行車大車巨大（9921）、台達電（2308）、緯創（3231）等，更曝光和鴻海（2317）合作的虛擬工廠。演講最後，他更感性告白台灣，一一點名合作夥伴，多達43家台廠，被網友視為「報明牌」。

黃仁勳在演講中提到，鴻海於全球各地經營170處工廠，最新的一處有與推輝達合作推動工業自動化技術的「虛擬工廠」，就是墨西哥電子工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）一處新工廠的數位孿生模型，鴻海工程師負責訓練機器人，使用的技術就是「NVIDIA Blackwell HGX」系統。

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▲黃仁勳於台大體育館提及多家台廠。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳於台大體育館提及多家台廠。（圖／記者李毓康攝）

黃仁勳在演講中將輝達與台灣緊緊聯繫在一起，感謝台灣幫助輝達實現願景，「台灣與輝達的合作，創造了世界AI的起點」，「台灣是無名的英雄，世界的支柱。」

整場演講令人對科技未來相當振奮，股民和網友們對於今（3日）上午開盤的台股也引頸期盼，PTT網友就整理出黃仁勳演講當中，出現在背板的超過40家台股公司。網友也打趣地說，當中霸主就是「水果攤阿嬤」，因為黃仁勳激推他們家的水果好吃。

1. 研揚（AAEON）6579
2. 宏碁（Acer）2353
3. 凌華（ADLINK）6166
4. 研華（ADVANTECH）2395
5. 日月光投控（ASE）3711
6. 華擎（ASRock）3515
7. 華碩（ASUS）2357
8. 圓剛（AVerMedia）2417
9. 艾訊（Axiomyek）3088
10. 勤誠（Chenbro）8210
11. 仁寶（COMPAL）2324
12. 中光電（Coretronic）5371
13. 台達電（DELTA）2308
14. 益登（EDOM）3048
15. 慧友（EverFocus）5484
16. 鴻海（Foxconn）2317
17. 巨大（GIANT）9921
18. 技嘉（GIGABYTE）2376
19. 英業達（Inventec）2356
20. 迎廣（InWin）6117
21. 廣運（KENMEC）6125
22. 京元電（KYEC）2449
23. 立端（Lanner）6245
24. 麗臺（Leadtek）2465
25. 光寶科（LITEON）2301
26. 聯發科（MediaTek）2454
27. 神達（MiTAC）3706
28. 微星（MSI）2377
29. 宸曜（Neousys）6922
30. 新漢（NEXCOM）8234
31. 醫揚（onyx）6569
32. 和碩（PEGATRON）4938
33. 廣達（Quanta）2382
34. 所羅門（SOLOMON）2359
35. 德律（TRI）3030
36. 曜越（Thermaltake）3540
37. 台積電（TSMC）2330
38. 聯電（UMC）2303
39. 欣興（Unimicron）3037
40. 緯創（Wistron）3231
41. 緯穎（Wiwynn）6669
42. 聰泰（YUAN）5474

文章曝光後網友紛紛感謝，「好人一生平安」、「感謝整理，正2我來了」、「該出老黃ETF了吧」、「買爆老黃ETF」、「全都漲停」、「不知從何買起了，請大家分散購買，不要開盤一字鎖。」

關鍵字： 黃仁勳AI台股台積電鴻海緯創概念股

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