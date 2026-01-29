ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

達飛釋出含台灣的碼頭事業25%股權　獲24億美元進行再投資

▲達飛在高雄港第四貨櫃中心擁有專用碼頭。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

法國達飛航運(CMA CGM)昨(28)日宣布美國私募股權Stonepeak成立UNITED PORTS LLC合資公司，旨在收購達飛在全球10個主要營運的港口碼頭，其中包括高雄港68、69號專用碼頭，Stonepeak將投資24億美元，持有25%的少數股權。達飛計畫將取得的24億美元再投資於集團核心業務的持續成長。

達飛因在2015年年底正式宣布併購美國總統輪船公司(APL)，APL在高雄港長期租用的高雄港第四貨櫃中心68、69號碼頭，原本簽署的是3＋7的合約，2019年10月3年合約到期，經過馬拉松協商，2020年8月簽下20年長約，成為外籍船公司與高雄港簽署的最長租約，租期到2040年。

達飛這次透過設立合資公司將取得24億美元資金，公司表示這筆資金將用來再投資，同時擴大供應鏈能力，以滿足不斷增長的對海運、陸運、空運和物流領域先進航運和物流解決方案的需求。

CMA CGM集團，作為全球海、陸、空及物流解決方案的企業，與專注於基礎建設與實體資產的領先另類投資公司Stonepeak設立合資公司，達飛集團董事長兼執行長Rodolphe Saade表示： 「透過這項策略夥伴關係，我們將來自六個國家的十個CMA CGM營運終端整合在一起，包括洛杉磯的FMS、紐約的Port Liberty、巴西的Santos以及印度的Nhava Sheva等主要設施。透過與具備強大基礎設施專業知識的合作夥伴攜手合作，我們強化對港口終端的投資能力，確保關鍵閘道的存取權，並提升客戶的服務品質。」

Stonepeak美國私募股權主管兼運輸與物流主管James Wyper表示：「貨櫃碼頭在全球貿易中扮演重要角色，也是最難被替代或複製的運輸基礎設施資產之一。」 「這次合資企業代表了一個真正差異化的機會，投資於高品質且戰略位置的終端機組合，與全球最大且最受尊敬的航運與物流集團之一並肩打造。我們期待與CMA CGM的專家團隊密切合作，支持這項關鍵基礎設施。」

這是一個涵蓋10個主要CMA CGM營運港口的全球合資企業此次交易將包括10項主要資產：美國洛杉磯Fenix Marine Services、紐約及巴約訥的自由港碼頭、巴西Santos碼頭、西班牙瓦倫西亞CSP及畢爾包CSP、瓜達爾基維爾海事碼頭、西班牙TTI Algeciras、印度Nhava Sheva自由港碼頭、台灣CMA CGM高雄碼頭及越南頭頓港(蓋梅)的Gemalink碼頭一項策略性投資，確保港口基礎建設的即時資金到位

達飛和斯通皮克將分別持有聯合港口有限責任公司(United Ports LLC)75%和25%的股權，而達飛將保留完全的營運控制權。達飛輪船計畫將此次交易所得的24億美元再投資於集團核心業務的持續成長，同時擴大供應鏈能力，以滿足不斷增長的對海運、陸運、空運和物流領域先進航運和物流解決方案的需求。

雙方未來預計將在美國和全球範圍內開發和支持未來的投資能力和新的碼頭項目。作為交易的一部分，斯通皮克將有機會為未來的聯合碼頭項目提供額外36億美元的資金。

該交易預計將於2026年下半年完成，但需獲得相關監管機構的批准，包括反壟斷和外國直接投資的批准。

達飛目前是全球的三大貨櫃船公司，集團業務遍及177個國家，全球擁有16萬名員工，超過650艘船舶，服務420多個港口；其子公司CEVA物流是全球領先的物流企業，而達飛航空貨運則經營一支專業的航空貨運機隊。集團致力於能源轉型，目標是到2050年實現淨零碳排放，並透過達飛基金會在全球範圍內開展人道援助和教育活動。

Stonepeak是一家領先的另類投資公司，專注於基礎設施和實體資產，管理資產規模約800億美元。Stonepeak致力於在全球投資防禦型硬資產企業，旨在為投資者和投資組合公司創造價值，並專注於下行風險控制和穩健的風險調整後收益。

作為私募股權和信貸投資工具的發起人，Stonepeak提供資金、營運支援和堅定的合作夥伴關係，以促進其目標行業的投資成長，這些行業包括交通和物流、數位基礎設施、能源和能源轉型以及房地產。

達飛包括台灣碼頭事業25%股權24億美元再投資

