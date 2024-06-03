黃仁勳報明牌「今早整排都紅的」！PTT驚喊快上車：最強投顧

▲黃仁勳昨晚在台大發表演說。（圖／記者高兆麟攝）



記者朱祖儀／綜合報導

受到輝達創辦人黃仁勳演講效應加持影響，今早台股開盤飆至21,546點，且昨晚在演說中被點名的相關供應鏈夥伴，今早台股開盤幾乎都開出紅字。不少網友忍不住驚呼「黃投顧上線了」、「老師報明牌」、「送分題，誰還沒上車？」

黃仁勳點名的合作夥伴中，益登（3048）、廣運（6125）、慧友（5484）、弘憶股（3312）、迎廣（6117）、立端（6245）、宸曜（6922）、新漢（8234）、德律（3030）、曜越（3540）等10檔個股，在今開盤後亮燈漲停；另外研揚漲幅也逾9.54％，而圓剛（2417）、醫揚（6569）見到漲幅逾8%，艾訊（3088）、麗臺（2465）也跳漲7%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友也在PTT列出被點名的公司今早在台股的表現，發現滑一排下來幾乎都是亮眼的紅字，直言「昨天送分題，黃投顧上線」。

▲▼網友發現，被點名的公司今開盤幾乎都紅字。（圖／翻攝自PTT）



不少人看到後也說，「謝謝黃老師」、「老師報明牌」、「老黃概念股，讚」、「還沒上車的就趁這一波了」、「一堆都漲好多倍了」、「根本最強投顧」、「已經跟你講了還不買，怪誰？」「好爽，禮拜五剛買就被點名」、「感謝老黃直接報明牌」、「全台灣的乾爹，超扯」、「請黃老師再辦兩場，笑死」、「反應這麼快，有點太扯」。