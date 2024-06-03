台北市跨境電商產學實作總冠軍出爐　台北市立大學雙料冠軍

▲台北市跨境電商產學實作競賽活動學校老師大合照，圖中為台北市副市長林奕華，右五為IEAT秘書長黃文榮。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

跨境電商是外貿企業啟動轉型升級的重要路徑，人才培育絕對是重中之重，為了培養校園的跨境電商人才，台北市政府產業發展局於6月2日辦理「2024台北市跨境電商產學實作競賽」的決賽，共有10所大專院校和42間外貿企業共同參與。經歷3個月培訓、實作與簡報角逐後，最後由台北市立大學獲得網店貿易組及網店銷售組雙料冠軍。

冠軍隊伍充分展現學生的行銷與商業創意，今年更首度獲得來自Payoneer派安盈、Yunexpress雲途物流的支持與贊助，頒發獎學金予獲獎隊伍。

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▲台北市副市長林奕華致詞。（圖／IEAT提供）

台北市政府林奕華副市長致詞時表示，北市府推動台北市跨境電商產學實作計畫串聯多方資源，透過「先培訓，再到企業實作」，一次把整套跨境電商技術移轉到企業內部，解決企業的短期人才缺口，儲備中、長期的電商人才庫。

本次參與跨境電商產學實作的學生來自大台北地區10所大學院校，包括國際貿易、行銷、資管、企管、文化創意產業經營學系等多元科系，實作的產品項目涵蓋戶外用品、食品、服飾、手工具、生活日用品、自行車零配件、工業零件等，針對B2C及B2B兩大市場，分別從內容優化、行銷布局、業務開發、商業模式等不同主題，採企業出題、再由學生解題的方式，業師教練先進行12小時以上的培訓，再進行為期3個月的實務驗證，過程十分緊湊、技能含量豐富。

▲網店銷售組冠軍隊伍與IEAT秘書長黃文榮(右一)合照。（圖／IEAT提供）

網店銷售組的冠軍隊伍InMarketingVert隊長侯冠廷同學表示，學校理論可在廠商的個案裡做實戰應用，過程中也學習到新數據與網頁優化工具的操作，優化過後的數據有明顯成長，十分有成就感。

▲網店貿易組冠軍隊伍與IEAT秘書長黃文榮(右一)合照。（圖／IEAT提供）

網店貿易組同樣是第一名的跨境破浪者隊長鍾紹宇同學則強調，產學合作讓學生們能夠從不同的角度思考並解決問題。這項合作不僅加強了學生們的實務技能培養，更突顯解決問題能力的重要性。

本次的總決賽評審觀察表示，今年的實作競賽有個特色就是許多隊伍都把AI數位工具應用到實作專題裡，協助文案生成、SEO、關鍵字及數據優化，其實比想像中還快；在實作成果，也對學生能在短短3個月間為企業做出具體分析、提出解決方案，甚至是實證後的結果，十分激賞，希望接下來可繼續在跨境電商一起共同努力、發揮所長。

▲參賽隊伍與老師們大合照。（圖／IEAT提供）

更多跨境電商拓銷市場訊息，請上「台北市跨境電商產業發展中心 eTrade hub」網站查詢(https://etradehub.gov.taipei/)，或鎖定北市產業局官網(https://www.doed.gov.taipei/) 、FB粉絲專頁「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」(https://zh-tw.facebook.com/StartUPTaipei/) 。