台灣虎航九度蟬聯《讀者文摘》白金獎　七月新增台中三航線

▲讀者文摘亞太區總編輯Louise Waterson(左)頒給「低成本航空」品類之最高榮譽白金，由台虎商務長許致遠(右)代表領獎。（圖／台虎提供）

記者張佩芬／台北報導

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第26屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，於今(3)日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後便連續獲得肯定，今(2024)年為第九度獲獎。台虎七月將開出台中三條新航線，為下半年業績加分。

「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦26年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2024年台灣地區最值得信賴的品牌，共計超過50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，九度獲得最高榮譽白金獎。

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台灣虎航商務長許致遠表示，「十年磨一劍。台灣虎航自2014年開航第一條航線以來，以立足台灣、放眼亞洲為目標，積極拓展航點；其中，在3年疫情的考驗淬煉下，我們並未鬆懈轉而儲備內部能量，成就了更堅韌更強大的企業精神和態度，才能在疫後隨即接軌市場並交出漂亮的成績單。今年迎來開航10週年，台灣虎航更將持續遨翔亞太天際，準備迎接下一個璀燦10年！」

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，自2014年9月營運第1條航線至今，目前已達27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；待下個月(7月) 正式開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局將達38條航線，提供民眾更豐富多元的選擇，也為公司添業績。