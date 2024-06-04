上市公司員工「年薪榜」出爐　愛山林552萬奪冠！台積電只排第24名

▲台積電2023年平均員工薪資273.7萬元，在國內上市公司中排名第24名。（圖／記者高兆麟攝）
記者柯沛辰／綜合報導
證交所揭示2023年度國內上市公司全體員工薪酬資訊，若以平均員工薪資來排名，第一名是建材營造公司愛山林（2540），每人平均薪資552.6萬元；第二名是電子零組件業聯德（3308），以522.5萬元居次。前十名中有4家是半導體業。
根據證交所資料，去年平均員工薪資費用前十名，由高到低依序是愛山林（2540）、聯德（3308）、三商（2905）、聯發科（2454）、聯詠（3034)、台驊投控（2636）、勤益控（1437）、華固（2548）、創意(3443)、祥碩（5269）。
第十一名到二十名則為藥華藥（6446）、遠雄港（5607）、精成科（6191)、鑽石投資（6901）、瑞昱（2379）、和泰車（2207）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、聯華（1229）、鴻碩（3092）。
至於全民關注的台積電，則以平均員工薪資273.7萬元，排在第24名。
以下是2023年度國內上市公司平均員工薪資費用排行：
|產業類別
|公司代號
|公司名稱
|平均員工薪資費用
|建材營造
|2540
|愛山林
|552.6萬
|電子零組件業
|3308
|聯德
|522.5萬
|貿易百貨
|2905
|三商
|494.9萬
|半導體業
|2454
|聯發科
|384.5萬
|半導體業
|3034
|聯詠
|378.4萬
|航運業
|2636
|台驊投控
|373.2萬
|其他
|1437
|勤益控
|373萬
|建材營造
|2548
|華固
|367.1萬
|半導體業
|3443
|創意
|354.1萬
|半導體業
|5269
|祥碩
|344.2萬
|生技醫療業
|6446
|藥華藥
|340萬
|航運業
|5607
|遠雄港
|327.9萬
|電子零組件業
|6191
|精成科
|321.2萬
|其他
|6901
|鑽石投資
|319.2萬
|半導體業
|2379
|瑞昱
|316.7萬
|汽車工業
|2207
|和泰車
|311.8萬
|其他電子業
|6409
|旭隼
|299.8萬
|其他電子業
|6691
|洋基工程
|286.3萬
|食品工業
|1229
|聯華
|285.7萬
|電子零組件業
|3092
|鴻碩
|284萬
證交所指出，相關資訊已於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下（企業ESG相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊，查詢路徑：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14 ）彙總揭露本國上市公司申報之112年度全體員工薪酬資訊，民眾可依產業類別、證券代號、平均薪資費用及員工人數等不同排序功能進行查詢。
證交所表示，今年7月1日將再彙總揭露本國上市公司112年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。
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