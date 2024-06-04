上市公司員工「年薪榜」出爐　愛山林552萬奪冠！台積電只排第24名

▲台積電2023年平均員工薪資273.7萬元，在國內上市公司中排名第24名。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

證交所揭示2023年度國內上市公司全體員工薪酬資訊，若以平均員工薪資來排名，第一名是建材營造公司愛山林（2540），每人平均薪資552.6萬元；第二名是電子零組件業聯德（3308），以522.5萬元居次。前十名中有4家是半導體業。

根據證交所資料，去年平均員工薪資費用前十名，由高到低依序是愛山林（2540）、聯德（3308）、三商（2905）、聯發科（2454）、聯詠（3034)、台驊投控（2636）、勤益控（1437）、華固（2548）、創意(3443)、祥碩（5269）。

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第十一名到二十名則為藥華藥（6446）、遠雄港（5607）、精成科（6191)、鑽石投資（6901）、瑞昱（2379）、和泰車（2207）、旭隼（6409）、洋基工程（6691）、聯華（1229）、鴻碩（3092）。

至於全民關注的台積電，則以平均員工薪資273.7萬元，排在第24名。

以下是2023年度國內上市公司平均員工薪資費用排行：

產業類別 公司代號 公司名稱 平均員工薪資費用 建材營造 2540 愛山林 552.6萬 電子零組件業 3308 聯德 522.5萬 貿易百貨 2905 三商 494.9萬 半導體業 2454 聯發科 384.5萬 半導體業 3034 聯詠 378.4萬 航運業 2636 台驊投控 373.2萬 其他 1437 勤益控 373萬 建材營造 2548 華固 367.1萬 半導體業 3443 創意 354.1萬 半導體業 5269 祥碩 344.2萬 生技醫療業 6446 藥華藥 340萬 航運業 5607 遠雄港 327.9萬 電子零組件業 6191 精成科 321.2萬 其他 6901 鑽石投資 319.2萬 半導體業 2379 瑞昱 316.7萬 汽車工業 2207 和泰車 311.8萬 其他電子業 6409 旭隼 299.8萬 其他電子業 6691 洋基工程 286.3萬 食品工業 1229 聯華 285.7萬 電子零組件業 3092 鴻碩 284萬

證交所指出，相關資訊已於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下（企業ESG相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊，查詢路徑：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14 ）彙總揭露本國上市公司申報之112年度全體員工薪酬資訊，民眾可依產業類別、證券代號、平均薪資費用及員工人數等不同排序功能進行查詢。

證交所表示，今年7月1日將再彙總揭露本國上市公司112年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。