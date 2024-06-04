黃仁勳排第二！　上班族「夢幻CEO」張忠謀奪冠、蘇媽第九名

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

股東會旺季到來，不少企業今年都進行董監改選，許多小股民們也會親自出席，盼能與企業高層面對面說話，求職網站也票選上班族心中的「夢幻CEO」，近期再度旋風來台的AI教父NVIDIA創辦人黃仁勳拿下第二名，冠軍則由台積電（2330）創辦人張忠謀奪下。

根據yes123求職網調查，上班族心中的「夢幻CEO」人選，在可複選狀況下，勞方調查的前5名依序為台積電創辦人張忠謀、NVIDIA創辦人黃仁勳、鴻海（2317）創辦人郭台銘、星宇航空（2646）董事長張國煒、統一企業（1216）董事長羅智先。

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在第6到第10名部分，分別是王品集團（2727）創辦人戴勝益、聯電（2303）創辦人曹興誠、誠品生活（2926）董事長吳旻潔、超微（AMD）執行長蘇姿丰、宏碁（2353）創辦人施振榮。

有趣的是，若以電影或卡通角色比喻，符合企業方面「夢幻接班人」人選的，是屬於哪種行事管理風格？資方調查的前5名依序為「超人」，看似平凡低調，實際能力強大；「尤達大師」，看似不起眼，但同時擁有智慧與力量；「水行俠」，具跨領域能力，不怕出身，敢努力爭取；「閃電俠」，保持高效率的行動力，腳步總是領先別人；「蟻人」，凡事能屈能伸，有以小搏大的精神。

而對於企業CEO，企業方面覺得應該具備哪些特質？在可複選狀況下，依序是能帶領員工團隊合作、高度執行力、應變能力強、具個人領導魅力、能不斷學習等。

至於上班族方面覺得CEO應該具備的特質，在可複選狀況下，依序為能帶領員工團隊合作、願意聆聽其他人意見、願意適時放下身段、能果斷下決策、應變能力強。