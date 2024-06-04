再生醫療傳利多　宣捷獲准執行臨床

▲宣捷董事長宣昶有。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

再生醫療法於今日三讀通過，國內細胞大廠宣捷幹細胞生技（4724）新藥也於日前獲衛福部核准執行臨床一/二期試驗，這是宣捷幹細胞生技自有異體臍帶間質幹細胞新藥(UMC119-06-05) ，繼獲得衛福部核准執行慢性阻塞性肺病臨床二期試驗後，再接獲衛福部來函核准治療年老患者衰弱前期及衰弱症之I/II期臨床試驗。

宣捷幹細胞董事長宣昶有表示，再生醫療法的通過表示著細胞治療已成為當前極其重要的醫療課題，對於細胞的品質管控更是重中之重。宣捷長期以來對於細胞來源及品質，都是以醫療使用為前提，自主研發異體臍帶間質幹細胞新藥，持續發展幹細胞新藥，用於自幼兒至老年的多項適應症。臨床應用異體細胞新藥具有平價、品質穩定及治療等待期短等多項優勢。本次宣捷細胞新藥(UMC119-06-05)獲得核准治療年老患者衰弱前期及衰弱症之I/II期臨床試驗，更象徵著長期以來對於細胞品質及造福生命的堅持獲得肯定。

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宣捷團隊表示，衰弱症是一種老化綜合症候群，症狀包括虛弱、步行速度變慢、活動力降低、疲倦、體重減輕等，因而容易發生跌倒、骨折、入院、失能等不良預後。台灣地區65歲以上社區老人的衰弱盛行率接近5%，衰弱傾向為40%。衰弱症無標準治療方式，現行以支持性治療為主，藉運動、均衡飲食、營養補充品等方式維持個體的健康。而UMC119-06-05為具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞，具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化以及抗細胞死亡的能力。透過調節特定細胞激素的表現，間質幹細胞可調節免疫能力，發炎物質的釋放，因此可望降低人體內發炎狀態，改善衰弱徵狀及預防不良預後的發生。