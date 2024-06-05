輝達一夜漲了「一個英特爾」　市值逼近蘋果只剩1500億美元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳來台掀起一陣旋風，輝達股價也持續上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美股在當地時間3日週一收盤，輝達股價上漲4.9%，收在1150美元，市值達2.83兆美元（約新台幣91.57兆）。與前一個交易日相比，輝達市值上漲約1,300億美元（約新台幣4.2兆），漲幅超過英特爾週一收盤時的市值1289億美元，被形容是「一夜漲了一個英特爾」。

輝達的蘋果的市值近期持續上演拉鋸戰，距離上次最逼近蘋果是在5月28日美股收盤，當時輝達市值與蘋果的距離僅差1,000億美元（約新台幣3.2兆）。陸媒《第一財經日報》形容，輝達僅一夜就「漲了一個英特爾」。

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英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）2021年剛上任時，曾在接受媒體專訪時揚言5年內打敗三星、超越台積電。如今3年過去，基辛格來台COMPUTEX發表演講前夕，公司股價今年來已慘跌36%，市值剩下超微（AMD）一半、台積電的18%，

不過，基辛格發表主題演講時，還是特別秀出1981年英特爾參加首次台北國際電腦展的單晶片，駁斥輝達執行長黃仁勳「摩爾定律已不適用」的說法，重申摩爾定律還活得好好的，因為電晶體數量仍在增加，且台灣持續扮演關鍵角色。

▼英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。（圖／記者楊絡懸攝）