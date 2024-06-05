護國神山背後的「台灣黑科技」亮相　網：黃仁勳欠他一頓飯

▲「台北國際電腦展」（COMPUTEX）6月4日至6月7日於南港展覽館2館4樓盛大展開，這次展覽更與本土國民零食「乖乖」聯名。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全球科技盛事「台北國際電腦展」（COMPUTEX）4日開展，今年展場一大亮點就是推出以台灣文化為靈感的聯名系列，更與本土國民零食「乖乖」聯名，掀起搶購熱潮，網友更笑稱「無限期要求老黃要補乖乖董座一頓飯」。

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▲網友在展覽館內發現有兩大袋乖乖。

有網友在「路上觀察學院」臉書社團上PO出一張兩大袋的綠色乖乖，坦言「在展覽館看到那麼多綠色乖乖的包裝，就知道台北國際電腦展又到了」。，原來，台北國際電腦展4日登場，這屆與台灣選貨店plain-me以及本土國民零食「乖乖」三方聯名推出系列周邊商品，掀起網友預購潮。

不少網友見到後笑稱，「Computex合作廠商」、「科學的盡頭不是神學…肯定是乖乖…」、「台灣奇蹟」、「大家都在說什麼台灣電子業多強大多強大；也不想想如果沒有了乖，他們還強大得了嗎？無限期要求老黃要補乖乖董座一頓飯」、「如果事情是：一包乖乖解決不了，就再一包」、「科學不解釋真理，乖乖才能」、「如果沒有乖乖，世界應該無法往前了」、「護國神山背後的護國神乖」。

據了解，從5月30日起開賣才短短5天，其中，乖乖版的Plain-me經典旅行小包和收納袋備受關注，幾乎售罄，但現貨商品4日起在快閃店限量販售，每人每款式限購兩組。

今年展場的亮點之一就是推出以台灣文化為靈感的聯名系列，更是 43 年來第一次於展會期間開設紀念品快閃店，COMPUTEX聯名周邊除了實用的旅行小包、收納袋，還包含：服裝、帽子、手機掛繩、滑鼠墊等多元商品，更有「能量御守」、「能量透明貼紙」等創意設計，完美結合科技與傳統零食文化，展現台灣獨特的創新魅力。

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