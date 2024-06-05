金管會彭金隆上任未滿月　專家批「金融白色恐怖」防堵科技創新

▲新任金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然金管會主委彭金隆上任僅三周，但市場上對國內金融業常見「待客像防賊」、「害怕新科技競爭」的做法多有詬病。AI金融科技協會理事長 、普匯金融科技創辦人姚木川爆料，金管會之前授權要求銀行對相關產業執行「一刀切政策」，假借自律規範違法違規之名，迫害合法金融科技業者，更脅迫若想要往來，必須切斷相關業務，否則斷其金流，他形容此舉等同「金融白色恐怖」，呼籲「點子王」彭金隆，對於金融科技發展，要勇於「開大門走大路」、「容錯創新」，才有進步空間。



姚木川認為，金管會應善用獎勵與輔導，拒絕管制與霸道，效法大禹治水「疏濬勝於防堵」，施政措施亦應與總統政見齊步走，推動AI(Action Innovation)數位政府，落實普惠金融，跟上國際潮流，始得人心。

彭金隆上任後提出六大核心施政方針，包括「強化資本韌性與風險管理」「健全市場行為與公司治理」「落實普惠金融與消費者保護」「促進金融市場發展」「加速金融與科技創新」「強化永續金融」，姚木川認為，政策面面俱到，具體明確。

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不過，面對過往政府喊出金融創新，對照國際作法，姚木川說，在去（2023）年12月7日新加坡與中國宣布開展兩國間的跨境數位電子人民幣試點以及新加坡交易所與上海證券交易所（ETF）產品互聯互通後，七大國日本、韓國、英國、法國、瑞士、墨西哥央行及紐約聯準銀行亦於今年4月3日宣布聯手跟進「數位貨幣跨境結算」試驗，而美國也於2024年1月批准比特幣現貨ETF，國際間金融創新不斷，而台灣監理沙盒仍處於法規調適，業者申請入沙盒意願低迷，台灣金融創新該往哪走？台灣金融科技又該如何突破？

姚木川直言，檢視過往，金管會為了金融科技創新，應各界要求，推出多項「業者自律規範」，舉凡虛擬貨幣、P2P借貸媒合抑或是融資公司，但總給人感覺張冠李戴，事不關己，或許可說是權責不相稱，也可能是相互推諉亦或是其他原因，都不得而知，前金管會黃天牧主委正式面對立院質詢回答「所謂自律規範既非法律，也非金融法規」，讓自律規範的弔詭法律地位獲得完美詮釋。

姚木川進一步指出，金管會之前授權要求銀行對相關產業執行「一刀切政策」，假借自律規範違法違規之名，迫害合法金融科技業者，更脅迫若欲與之往來，必須切斷相關業務，否則斷其金流，難道金管會與銀行不知道金流是一家企業之生存命脈嗎？如此濫用特權、惡行惡狀「金融白色恐怖」竟發生在台灣，此作為只是更凸顯銀行對金融科技的誤解及專業落差，非但對產業沒有幫助，還深深造成銀行與業者矛盾衝突，「敢怒不敢言」儼然成為台灣金融科技最佳寫造，台灣業者都遭受如此對待，國際業者還有誰人敢與台灣接軌？

如果金管會內部卻仍奢望「舊瓶新酒」，單就以舊組織舊法規進行調適，虛與委蛇冠以「保守穩健」推動金融科技，此舉終將注定台灣金融科技遠遠落後國際的悲慘宿命。

姚木川說，「彭主委教授出身本就深諳金融，亦了解金融機構與金融科技業者亦敵亦友，」深知唯有攜手合作共創市場，才能穩定金融、做大市場、邁向國際，反之，只會扼殺科技創新，阻礙金融國際化。若金管會有心推動金融科技，不應瞻前顧後，而是朝向賴清德總統所提「亞洲金融科技中心」之政見發展，重新提報政院設立「金融科技局」而非僅是「金融科技創新處」，更應大聲疾呼、公開力促金融機構與金融科技業攜手合作，共同推動創新科技改革金融，方能不負各方產官學及立法院所望。