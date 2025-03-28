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0050大動作調降費率！ 4檔ETF定期定額30個月績效揭曉

▲四檔ETF定期定額30個月總績效（圖／不管啦！給我錢）
▲4檔ETF定期定額27個月績效（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導 

隨著2025年即將邁入第二季，Podcast節目《不管啦！給我錢》分享了他們定期定額30個月的績效，團隊每月投入4檔ETF分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），每檔各投資1,000元。

截至2025年3月7日，這4檔ETF的表現如下：

1. 國泰永續高股息（00878）：未實現損益+3,252元，報酬率+9.88%。

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2. 元大高股息（0056）：未實現損益+3,102元，報酬率+9.10%。

3. 元大台灣50（0050）：未實現損益+9,264元，報酬率+31.71%。

4. 富邦台50（006208）：未實現損益+10,189元，報酬率+34.24%。

總投入成本為125,978元，預估現值為151,785元，總損益金額+25,807元，報酬率+20.49%。

▲四檔ETF定期定額30個月總績效（圖／不管啦！給我錢）

▲四檔ETF定期定額30個月總績效（圖／不管啦！給我錢）

▲4檔ETF定期定額30個月績效成績單（圖／不管啦！給我錢）

主持人海晴指出，儘管台股在2023年和2024年表現強勁，但2025年以來市場表現略顯疲弱，導致ETF獲利有所收斂。不過，總報酬率仍維持在20.49%。

主持人強尼也分享了2025年第一季台灣ETF市場的兩大重要事件：元大台灣50（0050）的費用調降和股票分割計畫。

0050調降經理費和保管費
 0050宣布調降經理費和保管費，這項舉措在台灣股票型ETF中開創先河。新費用率如下：

經理費：
 ．1,000億以下部分：0.15%
．1,000億至5,000億部分：0.10%
．5,000億至1兆部分：0.08%
．1兆以上部分：0.05%
依規模計算總和，即為經理費用。

保管費：
 ．1兆以下部分：0.03%
．1兆以上部分：0.025%

以目前0050約4,700億元的規模計算，經理費約為0.11%，保管費為0.03%，合計0.14%，遠低於改版前的0.355%，也低於競爭對手富邦台50（006208）的0.185%。

0050分割投票案
 0050推動分割計畫，目的在於降低股價並提高流動性。分割計畫將在4月進行投票，所有持有1股以上的股東均可參與。若通過，依當時淨值決定分割比例，預計可能為4倍或5倍。股票分割意味著股價將大幅下降，但持股數量相應增加，總資產價值將保持不變。此舉有望提升交易量，為市場注入活力。

主持人海晴與強尼表示，雖然投資路上必然充滿波動，但定期定額策略在長期投資中展現了其穩健性。也強調投資不會永遠一帆風順，但只要堅持不懈，持續再投入股息，終將獲得豐厚回報。兩人也呼籲所有小資族，無論資金多寡，重點是開始執行，堅持到底。《不管啦！給我錢》將繼續追蹤ETF投資成果，並在33個月時再次揭曉績效。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》


關鍵字： ETF定期定額投資財經0050

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