乾杯聯手長榮航打造和牛機上餐　旗下肉品加工業績估提升5成

▲長榮航空與乾杯聯名推出機上餐，圖為乾杯集團董事長平出莊司。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

乾杯集團（1269）與長榮航空（2618）強強聯手，宣布推出全新機上餐點，7／1起從台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約等4航線全艙等都可享用，乾杯集團董事長平出莊司表示，旗下「和牛物產」外販事業提供高品質肉品，此次跨界合作達到新的里程碑，肉品加工業績預計可提升5成。

平出莊司指出，雙方合作討論花了1年，要堅持老乾杯的味道，並克服在飛機上的很多限制，包括肉的品質、烹調、環境限制等，遇到問題一個一個來解決，「最後成品我非常喜歡，這次提供飛機餐絕對是全世界最好吃。」

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乾杯集團旗下「和牛物產」外販事業提供業者多元的頂級肉品選擇，從挑選肉品、分切厚度、包裝方式等，量身打造客戶的理想肉品，一直以來是諸多餐飲、超市業者肉品來源的最佳夥伴。從2017年成立至今，成績一路攀升，2023年營收達3.99億元，佔集團8.18%；今年強化肉品加工服務，新增設冷藏牛舌、冷藏日本和牛原料肉等精修業務，提供業者更節省人力的肉品，預期肉品加工業績提升5成。

乾杯集團首次與航空業者合作，面對長榮航空洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約客量相當大的國際航線，每月上萬份的機上餐需求，「和牛物產」外販事業以每月70頭和牛強大的進口力，滿足龐大的量產需求，並以餐飲專業研發安心且美味的機上餐跨界合作。