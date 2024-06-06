台灣高薪100指數成份股增刪各6檔　智邦、新產都入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣指數公司今（6）日公告台灣高薪 100 指數成份股2024年度定期審核結果，增刪各6檔，新納入的成分股計有智邦(2345)、新產(2850)、天鈺(4961)、中磊(5388)、達發(6526)、和潤企業(6592)。這項審核結果將於 6 月 7 日生效。

至於被刪除的6檔成份股，分別是南亞（1303）、威盛（2388）、大立光（3008）、台驊投控（2636）、台勝科(3532)與信義（9940），遭刪除成份股中，其中大立光今日股價以2390元、上漲60元或2.58%作收，為遭剔除個股中，股價最高。

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「台灣高薪 100 指數」由台灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合

編，依據編製規則，成分股篩選方式係以在台灣證券交易所掛牌的本國上市公司為採樣母體，再依據下列步驟篩選成分股：

1. 流動性檢驗：刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小 20%的股票；

2. 高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同

時符合下列條件「最近 3 年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近 3 年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近 1 年底的每股淨值至少 10 元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股之替換率，訂有成分股調整之緩衝區。「薪酬

規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。

證交所強調，台灣高薪 100 指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素的排行榜。