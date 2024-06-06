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黃仁勳帶妻兒吃台菜　直言投資台灣最擔心「電力」的挑戰

輝達執行長黃仁勳。（圖／方萬民攝）

▲ 輝達執行長黃仁勳。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳帶著妻子與兒女，6日現身欣葉台菜創始店，宴請輝達同事來慶祝COMPUTEX活動順利完成，他感謝台灣有很多令人讚嘆的合作夥伴，還說人工智慧時代即將到來，台灣就是「T-AI-wan」，所以能建設出最好的AI基礎設施；他也將在8日一早離開台灣，不過他也首度提到，擔心台灣「電力是一個挑戰。」

台灣美國商會6日發表2024年台灣白皮書，內容提到，台灣需強化關鍵基礎設施，否則遇到天災等情形恐不堪一擊，政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，商會成員們很關心穩定的能源供應，還有超過7成的成員表達對綠色能源供應的擔憂。

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黃仁勳6日早上進內湖辦公室工作，中午帶著妻女在先前吃過的「磚窯古早味懷舊餐廳」用餐時，再度被媒體捕獲，他坦承這一連串的活動下來實在太累了，想要記者放過他、不要再問問題了，但被問到電力短缺問題時，他表情嚴肅地表示「我們在台灣的確需要更多能源，所以我們會把AI超級電腦放置在電力充足的地方，當然電力限度是一個挑戰。」

他也透露將在周六一早離開台灣，但今年年底前還會再來台灣一次，記者笑說會想念他，黃仁勳也笑說「我也會想念你們的。」

而晚餐則是前往「欣葉」台菜餐廳，黃仁勳抵達餐廳後表示，今晚主要是公司慶功宴，所以不會有其他老闆到場。飯後他再度接受記者採訪時表示，這次來台北國際電腦展，印象最深刻的就是我們所有的合作夥伴，展現出令人驚嘆的技術，以及全體員工的精神和熱情，讓每個人都為這個新時代感到振奮，AI來了，台灣就是「T-AI-wan」，(AI第一名)，所以能為這個世界建設出最好的AI基礎設施，一切都從這裡開始，我為你們所有人感到非常自豪。

他也感嘆每天都看到同一批記者們，他對著其中一位男性記者說，「我早上醒來後就看到他，睡覺前也看到他，我想直接叫他Honey，晚安了Honey」，然後要記者們保重身體，下次再見。

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