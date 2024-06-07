黃仁勳颳AI旋風　大立光林恩平苦笑「看得到分不到」

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平談到近日黃仁勳旋風，他苦笑表示，「黃仁勳，我們是唯一分不到的，看得到但分不到」，更自嘲大立光連輝達H100算力都用不完，只能用苦力，難得幽默也讓現場媒體笑聲不斷。

至於AI是否會對大立光帶來利多，林恩平也老實說，他認為其實對鏡頭產業不利，因為現在很流行用軟體來補足強化畫面，這個對規格提升不利，但他也說AI在尋求新的功能，像人像鎖定功能，或許這種就有提升空間，但目前沒有人這樣做，林恩平更坦言，這也只是他這樣想，客戶會不會做他也不知道。

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展望後市，林恩平說，目前看起來七月比較好，這個產業比較高峰都是在9、10、11月比較好，這是季節效應，希望能賣得好一點，但這個也沒辦法，林恩平也指出，鏡頭行業有個缺點，就是客戶的預測他可以不認，賣不好不能推給他，因為他預測只是要先訂你的產能，如果賣的好要確保有貨，但賣不好他們會馬上砍單，你也拿他沒辦法。

林恩平說，毛利率現在也沒辦法預測，但現在預期比較樂觀，賣得好不好就很難判斷，至於產能能否提前達標，要看客戶怎麼拉貨。

有媒體關心，鏡頭下放為何還能維持價格，林恩平也老實回答，「因為價格已經很爛了」。