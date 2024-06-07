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和電視不一樣！同事下班「沒打招呼」默默走掉　網點出2關鍵

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲下班前會和同事打招呼嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，若與同事碰到面，會不會打招呼？近日有網友發文表示，雖然電視中，常看到同事間相互打招呼，但現實中似乎不是如此，往往都是直接走掉。貼文曝光後，引發網友討論，其中不少人都認為，主要還是看公司風氣，以及與同事的關係。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「下班會跟同事打招呼嗎」為標題發文，提到他在出社會前，留意到日劇的上班族都會和同事道聲「辛苦了」；可是他出社會以後才發現，其實同事下班時間一到，都是默默走掉，就算對到眼也未必會說些什麼，大家下班前會和同事說再見嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我早上比較少早安，因為很累；但下班大部分都會說拜拜，因為很開心」、「上下班都會打招呼，平時除了公事，完全不講話」、「正常都會講，有時候在忙就算了」、「為什麼要？下班就不認識啦」、「不會，因為怕聊起來趕不上車」、「不會欸，大家都直接走」。

其中，也有網友認為，「看公司風氣，原則上會」、「看風氣+1，如果是大家都很友善的環境就會」、「看風氣，我們公司會，但是我很懶」、「看公司氛圍吧」、「看公司風氣和氣氛」、「每間風氣不一樣」、「看平常有沒有交集，或是點頭就好」、「看熟不熟吧，多少打個招呼建立好感度」、「看多熟，很不熟點點頭而已」、「會吧，除非不熟，不熟的對到眼也會點個頭」。

關鍵字： 下班同事上班打招呼PTT

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