台積電市值逼近「1兆美元」！　全球排名第8

▲AI熱潮推動，台積電市值邁向1兆美元、全球第8。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

人工智慧（AI）熱潮持續延燒，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）市值攀高至3.33兆美元，登上全球第1，輝達晶片代工廠台積電 (2330) 市值也躍升至9319億美元，朝向1兆美元大關邁進，拉大與波克夏差距，居全球第8。

OpenAI推出ChatGPT，引領生成式AI快速發展，成為各行各業關注的焦點，爭相導入AI應用，包括AI電腦、AI手機、工廠、醫療等，AI成為近年金融市場最火熱的題材。

輝達為AI晶片龍頭，是各界搶建AI基礎設施的最大受惠者，不僅營運爆炸性成長，並吸引市場資金積極湧入，推升股價、市值高漲；在完成股票1拆10後，輝達18日股價攀高至135.58美元，市值達3.33兆美元，超越蘋果（Apple）及微軟（Microsoft），躍居全球之冠。

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台積電挾製程技術領先，加上CoWoS先進封裝領域獨霸的優勢，台積電不僅是輝達晶片主要代工廠，超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、聯發科 (2454) 及蘋果（Apple）等也都委由台積電代工生產AI晶片，台積電是AI浪潮下最大受惠者。

台積電美國存託憑證（ADR）與現貨股票在市場資金追捧下，輪番創新天價；台積電ADR於12日攀高至172.98美元，市值達8972億美元，超越波克夏（Berkshire Hathaway），居全球第8位。

台積電ADR於18日進一步攻上179.69美元，市值9319億美元，朝向1兆美元大關邁進，並拉大與波克夏的差距。台積電ADR今年來市值激增3925億美元，增幅達72.78%。台積電今天股價收在981元，市值達新台幣25.44兆元。