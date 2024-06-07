英特爾CEO「曾看不起台積電」！　季辛格態度大轉變

▲英特爾執行長季辛格到Computex各大客戶攤位，感謝他們的支持。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

COMPUTEX 2024台北國際電腦展開跑，由於不少科技大佬前往舉辦演講，引起許多關注和討論。4日，英特爾執行長季辛格Pat Gelsinger也發表演講，在演講中多次強調與台灣的深厚連結，直指「IT」就是Intel跟Taiwan，也強調佩服台積電的優秀技術，一改過去大砲性格。

根據《路透社》報導，英特爾旗下製造部門2023年營運虧損達70億美元，報導示警，如果英特爾持續虧損，其市值損失恐超過120億美元，同時也意味英特爾若要趕上台積電的獲利能力，還需要一段時間。季辛格曾坦言，2024年將是英特爾晶片製造業務虧損最嚴重的一年，預計2027年左右才能達到損益平衡。

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對此，有網友在PTT發文表示，季辛格雖然是人才，不過人挺傲氣的，以前看不起台積電，前年對台積電還是很不客氣，結果今年訪台，整個身段都變軟了，講話也很客氣，還不斷吹捧台灣幾個供應商，怎麼跟之前的態度差這麼多，並疑惑詢問「這個操作對英特爾的業務有幫助嗎？」

有網友則留言回覆，「公司虧大錢，人在屋簷下，不得不低頭」、「英特爾最主要的問題就是自己的製程太爛，害到IC設計」、「該認命把製造丟給亞洲了，成本差太多，繼續弄只會越燒越多錢」、「他能屈能伸」；也有人指出，「賠那麼多錢還不客氣些，他的供應商也都是台廠啊」、「Intel該認命把製造丟給亞洲了，成本差太多了，繼續弄只會越燒越多錢」。

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