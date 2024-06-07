蘇姿丰「翻轉職涯」心路曝光！宏碁陳俊聖有3個共同點：世界真小

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（中）與宏碁董事長暨執行長陳俊聖（左）進行AI世紀對談，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持。（圖／SEMI提供）

記者楊絡懸／台南報導

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。10多年沒回台南的蘇姿丰，特別向現場產業後輩及年輕學子分享自己的職涯歷程，以及如何正視眼前的瓶頸，「別害怕挑戰困難，全力以赴追求夢想，將會得到意想不到的收穫。」

全球半導體界重量級人物蘇姿丰與陳俊聖，參加「2024南方半導體論壇——AI世紀對談」，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持，這是一場慶祝台南400並推動南台灣科技產業的高峰會。

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現場除了有科技業、學者教授之外，也有很多台南高中生及大學生參加，其中，蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐也到場，共同探討科技、AI與半導體生態。

談到職涯發展，蘇姿丰分享，她出生於台南，3歲時移民美國，「你可以聽到，我的英語很完美，但我的國語很糟糕。」她認為在美國有很多的機會，她也很幸運，在學校攻讀電機工程，先後在IBM、AMD等公司工作過，但真正影響她職涯的是，「我喜歡創造東西。」

「能開發極其複雜的產品、有能力建立真正有影響力的東西，這顯然是我很喜歡的事情。」蘇姿丰說，剛開始身為菜鳥工程師時，有前輩建議她去解決難題，父母也常提醒她全力以赴面對困難的事，將會翻轉整個職業生涯，「科技是很神奇的領域，有很多棘手的問題，所以當人們聚在一起面對思考時，可以想出很多解決方案，那股感覺真奇妙。」

陳俊聖也表示，其實自己和蘇姿丰有3個共同點，首先，蘇姿丰出生於台南，而他就讀成功大學，是他的第二故鄉，兩人都和台南有關聯；其次，兩人都曾在IBM工作，他身穿的深藍西裝就是公司標誌；最後，兩人都在半導體產業工作很久，如今兩人能互助合作，「世界真小」。從半導體走向系統廠，這些歷程對於他現在經營宏碁而言，都是不可或缺的養分。

「台灣是一個創新的好地方，是一個孕育好多想法的好地方。」陳俊聖說，宏碁是一家台灣公司，如今已經在160多個國家開展業務，「在我看來，一切皆有可能，當團隊都能齊心協力的時候，就能共創美好的未來。」