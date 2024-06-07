蘇姿丰大讚：台灣半導體技術強　多數人都知道「CoWoS是什麼」

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（中）與宏碁董事長暨執行長陳俊聖（左）進行AI世紀對談，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台南報導

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日下午來到出生地台南，與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。蘇姿丰表示，AMD在台灣有很多超好的合作夥伴，最讚的是，多數台灣民眾都知道半導體，「台灣是一個很多人知道CoWoS是什麼的地方。」

全球半導體界重量級人物蘇姿丰與陳俊聖，參加「2024南方半導體論壇——AI世紀對談」，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持，這是一場慶祝台南400並推動南台灣科技產業的高峰會，共同探討科技、AI與半導體生態。

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開場時，蘇姿丰便以國語說出「大家好」，引起全場歡聲鼓舞。她說，自己10多年沒有回到台南，心情非常激動，而且今年剛好遇上慶祝台南建城400周年，意義非凡。

「我們在COMPUTEX（台北國際電腦展）談技術、談合作，也談了未來。在我看來，AI是最重要的技術，因為AI會改變人們的生活。」蘇姿丰舉例，如果高速運算的AI用於醫療保健、汽車移動、科學研究，可以使得人們的生活變得更好，振奮人心的新世代即將來臨。

她也談到，台灣有很多很好的工作夥伴，這些夥伴除了擁有技術與專業，更重要的是充滿熱情。其中，台積電先進封裝製程CoWoS就是一個非常頂尖的技術，「台灣是全世界唯一『當說出CoWoS時，大部分的人都知道是什麼』的地方，非常難得。」

在場觀眾有一半是理工科學生，蘇姿丰也向大家分享「創新、創意」的心得。她說，台灣的生態系統很特別，擁有如此多的技術能力，但有些時候也不是憑空而來，「你想嘗試新的事情，你就要勇於承受風險；你要挑戰、要冒險，要走出舒適圈，有時候效果當然不怎麼好。科技也是一樣，要跳出框架思考，才有新的契機。」