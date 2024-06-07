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大讚台灣學生英語超好！蘇姿丰「加碼答題」：好好享受上學時光

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰臨時在場外加碼辦起QA問答。（圖／記者楊絡懸攝）

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰臨時在場外加碼辦起QA問答。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台南報導

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。論壇結束後，她臨時在場外加碼辦起QA問答，近距離與圍繞在身邊的台南青年學子互動。被問到會對17歲的自己說什麼？蘇姿丰答，「我會跟17歲的自己說，多一點耐心，享受上學時光，盡可能多學一點。」

全球半導體界重量級人物蘇姿丰與陳俊聖，參加「2024南方半導體論壇——AI世紀對談」，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持，現場除了有科技業、學者教授之外，也有很多台南高中生及大學生參加。當論壇結束後，大批民眾聚集排隊，希望可以請蘇姿丰簽名、合影留念。

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主辦單位臨時加碼場外QA問答環節，一名台南女學生發問，「如果你能回到17歲，你會對17歲的自己說什麼呢？」

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰回答學生們的問題。（圖／記者楊絡懸攝）

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰回答學生們的問題。（圖／記者楊絡懸攝）

蘇姿丰回答，「我會跟17歲的自己說，多一點耐心。」因為她以前等不及快快長大，也很想快點把書念完，但是現在她發覺，上學的時間是「生命中最棒的時光」，可以體驗青春，也可以學習很多事情。

她強調，享受上學的時間，盡可能多學一點，對未來很有幫助。尤其可以找好朋友一起合作，創造新的東西，或是透過暑期實習的機會，去了解新的事物，舉凡AI的新科技等。

台南女中二年級學生許清瑩提問，身為女性，要如何在以男性為主的科技業中斬露頭角，面對挑戰該如何克服？蘇姿丰說，「不要害羞，有問題就問你的老師、朋友、大家都很樂意幫助你。」這段話十足激勵了在場的學生，「鼓起勇氣、別害怕」成了每個人心中的關鍵字。

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與全場學生合照。（圖／記者楊絡懸攝）

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與全場學生開心合影。（圖／記者楊絡懸攝）

此外，也有學生拿到蘇姿丰的簽名並開心地表示，「從來沒想過可以在這個場合，得到重要人士的簽名，這對我來說是很大的鼓勵。」最後，蘇姿丰也開心地與現場學生們合影。

《ETtoday新聞雲》直擊觀察，現場多數學生的英語程度流利，提問時也能精確表達內涵。值得一提的是，蘇姿丰十分訝異台灣高中生的英文能力很強，即使如此，每當她以英語回答，她也貼心地稍微放慢速度，並使用較簡單的詞彙，讓現場的學生都能迅速理解她的意思。

關鍵字： 半導體AIAMD蘇姿丰宏碁陳俊聖SEMI

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