恩智浦攜ZF開發碳化矽牽引逆變器　助推電動車動力系統發展

▲恩智浦與ZF攜手合作開發碳化矽牽引逆變器。（圖／恩智浦提供）

記者高兆麟／綜合報導

車用半導體大廠恩智浦半導體宣布與電動車領域全球領導者德國ZF集團攜手合作，針對電動車開發下一代以碳化矽為基礎的牽引逆變器解決方案。透過運用恩智浦先進GD316x高壓隔離式閘極驅動器，這些解決方案旨在加速800-V和碳化矽功率元件的採用。GD316x產品系列可以實現安全、高效率以及高效能的牽引逆變器，可以延長電動車續航里程，減少充電次數，同時降低OEM廠商的系統級成本。



ZF與恩智浦的攜手合作是加速汽車產業電氣化的重要一步，為未來創造更安全、更永續、更高能源效率的電動車。



ZF電氣化動力系統技術資深副總裁Carsten Götte博士表示：「我們期待與恩智浦攜手，提升我們800-V牽引逆變器解決方案的功能與效能標竿，這些解決方案將幫助我們實現減少排放量與促進永續發展的目標。透過整合ZF在馬達控制和電力電子領域的專業知識與恩智浦GD316x閘極驅動器系列，我們得以提供客戶最新型以SiC為基礎的牽引逆變器，不僅功率和體積密度、效率和區隔化更高，在安全性、效率、續航力、與效能方面也有大幅改進。」



牽引逆變器是電動車電力動力系統的關鍵組件，可將電池的直流電壓轉換成隨時間變動的交流電壓，進而驅動車輛馬達。隨著牽引逆變器正在轉向基於SiC的設計，SiC功率元件需要與高壓隔離式閘極驅動器配合使用，才能展現超越先前世代矽基絕緣閘極雙極電晶體和金屬氧化物半導體場效電晶體電源交換器的優勢，如高壓下交換頻率更高、傳導損耗更低、熱特性更佳、和穩健度更高。



GD316x系列先進、功能安全的隔離式高壓閘極驅動器，內建多種可程式化控制、診斷、監控、與保護功能，這些功能經過增強，可驅動車用牽引逆變器應用的最新SiC功率模組。其高整合度可實現較小體積並簡化系統設計。優質功能降低電磁相容性雜訊，並減少交換電源損耗，提升效率。快速短路保護搭配功能強大的可程式化閘極驅動器設計，能夠最佳化牽引逆變器SiC功率模組效能。



恩智浦半導體資深副總裁暨電氣化事業總經理李曉鶴表示：「我們與ZF合作開發未來電動車使用的下一代電力電子設備。我們的閘極驅動器系列實現數種優質功能，更能保護並發揮高壓SiC牽引逆變器解決方案的優勢，使其成為ZF新型SiC牽引逆變器解決方案的首選。此次合作驗證了我們致力於提供最先進解決方案的承諾，幫助OEM廠商達成其電動車效能和永續目標。」