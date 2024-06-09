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老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

輝達執行長黃仁勳點名43家台股供應鏈，吸引投資人進場布局。

▲輝達執行長黃仁勳點名43家台股供應鏈，吸引投資人進場布局。

圖文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳為COMPUTEX（台北國際電腦展）發表演講，身後秀出台灣地圖及供應鏈夥伴，將現場氣氛帶到最高點；老黃這招直接報牌舉動，也讓台股投資人嗨翻天，43家供應鏈成為眾所矚目焦點，但如何投資，才能在行情高檔下聰明賺到AI財？

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攤開今年來台股ETF績效，報酬率前3名標的分別是0052（富邦科技）、00881（國泰台灣5G+）及0053（元大電子），科技ETF在AI浪潮帶動下表現獨強，吸引投資人目光。過去只會買高股息ETF的存股族，現在也起心動念，想在資產配置中加入一些「老黃概念」。究竟台股中哪些ETF含「勳」量最高，值得入手？

3檔科技ETF含「勳」量高

▲3檔科技ETF含「勳」量高。

投資達人馮志源在《錢鏡你家》節目中指出，0052前3大成分股分別是：台積電60.63%，鴻海 5.94%及聯發科4.71%；相較下黃仁勳提到的43家輝達供應鏈，有些偏中小型股，投資人未必熟悉，但0052就是直接瞄準AI供應鏈中最重要科技公司，逾7成持股投資人都認得，「媽媽族」也能安心買進。

另外，00881今年來報酬率近3成，排名僅次於0052的33.87%，成分股中AI供應鏈檔數高達12檔，包括：台積電、聯發科、鴻海、廣達、聯電、台達電、緯創、和碩、欣興、英業達、仁寶及京元電，想要一次掌握老黃概念股，這檔ETF也可留意。

馮志源表示，透過科技ETF取代直接投資個股，好處是投資人不需緊盯技術指標，甚至在市場震盪之際，可利用單筆策略加碼；當然，最簡單的方式就是以定期定額方式長線布局。

「很多人看到台股漲多，深怕套牢不敢進場，結果指數越漲越高，永遠都等不到最佳進場時機。布局AI股也是如此，一定要先投入一筆資金、實際參與漲跌，當行情下跌時再把握機會加碼，總之，及早投資才是參與AI趨勢的第一步。」

而除了0052、00881外，9字輩的科技ETF「含勳量」也同樣有看頭，馮志源特別點名這一檔，因為成分股中被老黃「點名做記號」的供應鏈檔數也有高達10檔。更多內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現，https://youtu.be/AoAoEK0T1os

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台股ETF今年來績效排名前10。資料來源：MoneyDJ，統計至6/3

▲台股ETF今年來績效排名前10。資料來源：MoneyDJ，統計至6/3。


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關鍵字： 鏡週刊黃仁勳輝達005200881

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